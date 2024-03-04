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Published Сегодня, 15:52

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На матче «Салавата Юлаева» задержали отца с сыном

На матче «Салавата Юлаева» задержали отца с сыном

4 марта 2024, 15:52
Фото: 1MI
В минувшие выходные на «Уфа Арене» в столице Башкортостана задержали мальчика с его отцом. Все из-за выходки во время матча «Салавата Юлаева» с «Трактором». Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Все случилось 2 марта, когда 12-летний школьник бросил с трибуны на лед бутылку воды. Уфимская команда тогда выиграла со счетом 4:1.

В полиции по данному факту на отца несовершеннолетнего составили административный протокол. Мужчина понесет ответственность в виде штрафа на 1000 рублей. Материалы также передадут в комиссию по делам несовершеннолетних Иглинского района.

Кроме того, по регламенту КХЛ, клубу из Уфы может грозить штраф до 100 тысяч рублей. Решения по данному вопросу пока нет.

В комментариях пользователи сожалеют, что отцу придется платить за проступок ребенка. Другие заметили, что эмоции не нужно сдерживать на арене, однако их нужно правильно направлять и воспитывать детей.

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#Спорт#Уфа#ХК «Салават Юлаев»#ХК «Трактор»#Марина Шорина
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