На матче «Салавата Юлаева» задержали отца с сыном

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Все случилось 2 марта, когда 12-летний школьник бросил с трибуны на лед бутылку воды. Уфимская команда тогда выиграла со счетом 4:1.
В полиции по данному факту на отца несовершеннолетнего составили административный протокол. Мужчина понесет ответственность в виде штрафа на 1000 рублей. Материалы также передадут в комиссию по делам несовершеннолетних Иглинского района.
Кроме того, по регламенту КХЛ, клубу из Уфы может грозить штраф до 100 тысяч рублей. Решения по данному вопросу пока нет.
В комментариях пользователи сожалеют, что отцу придется платить за проступок ребенка. Другие заметили, что эмоции не нужно сдерживать на арене, однако их нужно правильно направлять и воспитывать детей.