В Госдуме отвергли законопроект депутатов Курултая Башкирии

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Совет законодателей решил не воплощать в жизнь политическую инициативу депутатов из Башкирии. Они предлагали изменить трудовое законодательство, чтобы у тех жителей России, которые вот выйдут на пенсию, были гарантии на работе. Отмечается, что схожий законопроект, выдвинутый республиканскими депутатами, ранее уже был отклонён годом ранее.
Так, в ныне действующей редакции кодекса есть список тех профессий сотрудников предприятий, которых работодатель не сможет уволить ни в коем случае, если они работают полноценно и наравне с теми, кому еще до пенсии далеко. Они гарантированно сохраняют свое рабочее место и уровень зарплаты. Инициаторы предложили включить в данный перечень сотрудников предпенсионного возраста — граждан, которым оставалось не более пяти лет до назначения пенсии по старости. Необходимость внесения поправок в трудовое законодательство объяснялась тем, право на досрочное получение пособия по старости наступает за два года до достижения соответствующего возраста.
Отклонение законопроекта прокомментировали в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. В документе указано, что в соответствии со статьей 179 ТК РФ, категории работников с преимущественным правом на оставление на работе при сокращении численности или штата определяют коллективные договора. В этой связи работодатель имеют право на самостоятельное включение предпенсионеров в перечень сотрудников с «имунитетом».
По данным Росстата, размер пенсионных выплат в Башкирии за год увеличился на 7,7%. По состоянию на 1 марта текущего года размер средней пенсии в республике составлял 20 372 ₽. При этом годом ранее пенсионеры получали в среднем 18 920 ₽. Кроме того, по данным статистики, работающие пенсионеры получают порядка 17 648 ₽.