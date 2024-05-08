В Госдуме отвергли законопроект депутатов Курултая Башкирии

Так, в ныне действующей редакции кодекса есть список тех профессий сотрудников предприятий, которых работодатель не сможет уволить ни в коем случае, если они работают полноценно и наравне с теми, кому еще до пенсии далеко. Они гарантированно сохраняют свое рабочее место и уровень зарплаты. Инициаторы предложили включить в данный перечень сотрудников предпенсионного возраста — граждан, которым оставалось не более пяти лет до назначения пенсии по старости. Необходимость внесения поправок в трудовое законодательство объяснялась тем, право на досрочное получение пособия по старости наступает за два года до достижения соответствующего возраста.