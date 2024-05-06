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Кирилл Первов назначен председателем Госкомитета Башкирии по ЧС

Кирилл Первов назначен председателем Госкомитета Башкирии по ЧС

6 мая 2024, 07:48
Фото: Кирилл Первов// VK.com
Указ о его назначении был подписан сегодня, 6 мая, сообщил в ходе оперативного совещания в Правительстве глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

Кирилл Первов назначен председателем регионального госкомитета по ЧС. Ранее он в течение нескольких месяцев руководил ведомством в статусе «и.о.». Указ о назначении подписал глава республики.

— Вы знаете, что Кирилл Сергеевич Первов у нас уже несколько месяцев работал исполняющим обязанности председателя Госкомитета. Я сегодня подписал указ. Кирилл Сергеевич назначен председателем Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Хорошей вам работы, — сказал Радий Хабиров.

Кирилл Первов является выпускником факультета «Защиты в чрезвычайных ситуациях» в УГАТУ, позднее также окончил БАГСУ при главе РБ по специальности «Государственное управление».

Работал в ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РБ», далее проходил службу в главном управлении МЧС России по Башкирии. В период с 2011 по 2013 год занимал должность главного консультанта отдела анализа работы административных органов, помощником Секретаря межведомственного Совета общественной безопасности РБ администрации президента РБ.

С 2013 2016 год был заведующим отделом Аппарата регионального правительства. В июне 2016 года стал первым заместителем председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее руководителем Госкомитета РБ по ЧС являлся Фарит Гумеров. В сентябре прошлого года стало известно, что он покидает должность в связи с переходом на новое место работы — в региональный парламент, где Гумеров занял кресло депутата.

Стало известно новое место работы председателя Госкомитета по ЧС РБ Фарита Гумерова
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