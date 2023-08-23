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Новые подробности дела известного массажиста из Уфы, обвиненного в изнасиловании

Новые подробности дела известного массажиста из Уфы, обвиненного в изнасиловании

23 августа 2023, 10:01
Фото: 1MI
Ранее специалиста обвинили в изнасиловании клиентки.

Накануне вечером стало известно о том, что популярный уфимский массажист Павел Бурдыгин, услуги которого пользуются большим спросом, был обвинён в изнасиловании одной из своих клиенток. Женщина записалась на приём по рекомендации подруг, однако не испытала ожидаемого восторга от этого — в процессе работы специалист позволил себе больше, чем от него требовалось.

Органы следственного управления по РБ возбудили уголовное дело в отношении мужчины. В данный момент сотрудниками проводятся следственные мероприятия, опрашиваются другие девушки, пользовавшиеся услугами Бурдыгина.

Также сообщается, что мужчина собирался написать явку с повинной.

#Новости Башкирии#Изнасилование#Анна Савельева#Известный массажист#Обвинение#Следственные мероприятия#Явка с повинной
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