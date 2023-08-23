Новые подробности дела известного массажиста из Уфы, обвиненного в изнасиловании

Накануне вечером стало известно о том, что популярный уфимский массажист Павел Бурдыгин, услуги которого пользуются большим спросом, был обвинён в изнасиловании одной из своих клиенток. Женщина записалась на приём по рекомендации подруг, однако не испытала ожидаемого восторга от этого — в процессе работы специалист позволил себе больше, чем от него требовалось.