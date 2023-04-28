Пока не убили: куда обратиться за помощью жертвам домашнего насилия в Уфе

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
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Сегодня, 28 апреля, в Белорецке начался судебный процесс над бывшим мужем Дины Махияновой, который летом 2022 года нанес ей 14 ножевых ранений. Одновременно с этим идет следствие в отношении сотрудников полиции по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Дело в том, что погибшая не менее 10 раз писала заявления в правоохранительные органы и просила о помощи. Однако закончилось это все убийством женщины у ворот дома ее родителей.
Mkset поговорил с основательницей АНО «Возможность» Натальей Слободян, чтобы узнать, какие меры может предпринять жертва домашнего насилия для собственной защиты.
Женщина в поиске защиты может обратиться к родственникам, друзьям, в шелтеры, которые предоставляют убежища, а также в другие места, где безопасно. Однако Наталья Слободян подчеркивает, что многие агрессоры имею колоссальную поддержку — это общество, семья и государство. Полагая, что человека спровоцировали, потому он/она (девушки также могут быть авторами насилия) не устояли и применили насилие.
— Если тебя провоцируют — у тебя всегда есть выбор — и если ты выбираешь насилие — это твой личный выбор, — считает Наталья Слободян.
К сожалению, в нынешних реалиях жертва домашнего насилия вынуждена защищать себя сама и доказывать, что подверглась насилию.
— Насильник разгуливает на свободе, у него бесплатный адвокат (выделяется государством). А женщинам мы предлагаем адвокатов, которые работают от фондов, и которым средства собирают те же фонды. Наша организация помогает спрятаться таким женщинам, даже помогаем переехать… Да, полиция плохо реагирует… Но мы делаем все возможное чтоб защитить женщин, — Наталья Слободян.
Добавим, что замалчивать насилие — не выход. В подобных ситуациях имеет смысл просить помощь у доверенных лиц, организаций и у правоохранительных органов. Говорить о насилии в семье и обращаться за помощью — не стыдно.
Телефон горячей линии АНО «Возможность» 8-800-444-19-04.