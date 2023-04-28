Пока не убили: куда обратиться за помощью жертвам домашнего насилия в Уфе

Сегодня, 28 апреля, в Белорецке начался судебный процесс над бывшим мужем Дины Махияновой, который летом 2022 года нанес ей 14 ножевых ранений. Одновременно с этим идет следствие в отношении сотрудников полиции по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Дело в том, что погибшая не менее 10 раз писала заявления в правоохранительные органы и просила о помощи. Однако закончилось это все убийством женщины у ворот дома ее родителей.