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2024
Видео. В Уфе завёлся Халк
11 ноября, 04:51
Выплаты в Уфе выросли до ₽400000
14 октября, 11:21
По ₽10000 выдают в Башкирии
20 сентября, 08:38
Как получить ₽10 000 из маткапитала в Башкирии
29 июля, 07:30
«Покаянные письма»: мать обвинённого в изнасиловании парня обратилась к СМИ
8 мая, 04:14
2022
С 1 апреля 2022 года запись в школу в Уфе пройдет с нововведениями
11 апреля 2022, 07:13

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