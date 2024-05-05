Набережную Уфы облюбовали огромные крысы

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Водяных крыс на камеру телефона засняли во время уборки набережной от мусора, который принесло во время паводка. Животные вели себя довольно смело, плавали вдоль берега и даже не особо пугались работающего трактора, расчищавшего прогулочную зону от коряг и деревьев.
Отметим, что водяные крысы полевки населяют прибрежные зоны и обладают умением плавать. Они встречаются возле больших потоков и рек, водоемов и стоячих озер, а также в болотах. Однако, они не ограничиваются только водной средой.
Жители республики уже затеяли спор, кого точно запечатлели на видео, крыс или всё-таки других животных:
— «Обыкновенная ондатра».
— «Это бобры».
— «Ну, и лошадь».
— «Их нужно ловить, а то вдруг ещё набережную перегрызут».
— «Ловите, ловите их Шапки раньше шили из них».
— «Милахи! Нашли чем удивить. У нас на речке их полно».