Набережную Уфы облюбовали огромные крысы

Водяных крыс на камеру телефона засняли во время уборки набережной от мусора, который принесло во время паводка. Животные вели себя довольно смело, плавали вдоль берега и даже не особо пугались работающего трактора, расчищавшего прогулочную зону от коряг и деревьев.