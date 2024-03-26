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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Водителей Башкирии предупредили о массовой миграции диких животных

Сколько заплатит водитель за сбитое дикое животное

26 марта 2024, 16:36
Фото: 1MI

Водителей Башкирии предупредили о массовой миграции диких животных

Водителей в Башкирии попросили быть внимательными на дорогах из-за активности диких животных. За них можно получить штрафы. Подробности опубликовало министерство природопользования и экологии региона.

Автолюбителям нужно быть осмотрительными в вечернее и ночное время. Чаще всего под колеса попадают лоси и косули. Причинами экологи называют перемещение копытных в местах обитания.

Проезжая лесные районы, а особенно перед знаком «Дикие животные», лучше сбавлять скорость. За смерть лося придется возместить вред в размере 80 тысяч рублей. За сбитую насмерть косулю надо отдать 40 тысяч рублей, кабана — 30 тысяч, а медведя — 60 тысяч.

Избежать возмещения причиненного вреда можно, если водитель имеет полис ОСАГО. Тогда за него заплатит страховая. Каждый случай ДТП регистрируется в ГИБДД и минэкологии РБ.

При возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю. Также не следует оставлять место ДТП, ведь за это грозит лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 суток.

Жительница Башкирии насмерть сбила собаку
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#Общество#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Смерть#Дикие животные#Минэкологии#Марина Шорина
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