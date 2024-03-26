Сколько заплатит водитель за сбитое дикое животное

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Автолюбителям нужно быть осмотрительными в вечернее и ночное время. Чаще всего под колеса попадают лоси и косули. Причинами экологи называют перемещение копытных в местах обитания.
Проезжая лесные районы, а особенно перед знаком «Дикие животные», лучше сбавлять скорость. За смерть лося придется возместить вред в размере 80 тысяч рублей. За сбитую насмерть косулю надо отдать 40 тысяч рублей, кабана — 30 тысяч, а медведя — 60 тысяч.
Избежать возмещения причиненного вреда можно, если водитель имеет полис ОСАГО. Тогда за него заплатит страховая. Каждый случай ДТП регистрируется в ГИБДД и минэкологии РБ.
При возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю. Также не следует оставлять место ДТП, ведь за это грозит лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 суток.