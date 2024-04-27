Такси для ветеранов в Уфе будет бесплатным

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», могут воспользоваться услугами такси бесплатно. Оформить заказ нужно заранее, позвонив по бесплатному телефону 8-800-775-00-14.
Подобной услугой ветераны смогут воспользоваться и в праздничные выходные дни: с 28 апреля по 12 мая заявки по телефону 8 800 775 00 14 принимаются с 10 до 18.00 часов.
Обычный график приема заявок на услуги такси для ветеранов: с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. Бесплатная поездка для ветерана доступна 4 раза в месяц.
Все вопросы по поводу социального обслуживания населения можно получить, позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-775-00-14.