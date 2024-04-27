mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Башкирии появилось бесплатное такси для ветеранов

Такси для ветеранов в Уфе будет бесплатным

27 апреля 2024, 12:07
Фото: 1MI

В Башкирии появилось бесплатное такси для ветеранов

Воспользоваться услугой можно в ближайшие дни.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», могут воспользоваться услугами такси бесплатно. Оформить заказ нужно заранее, позвонив по бесплатному телефону 8-800-775-00-14.

Подобной услугой ветераны смогут воспользоваться и в праздничные выходные дни: с 28 апреля по 12 мая заявки по телефону 8 800 775 00 14 принимаются с 10 до 18.00 часов.

В Башкирии за наличие правнуков можно получить надбавку к пенсии
Узнать подробнее

Обычный график приема заявок на услуги такси для ветеранов: с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. Бесплатная поездка для ветерана доступна 4 раза в месяц.

Все вопросы по поводу социального обслуживания населения можно получить, позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-775-00-14.

Читайте также:
В Башкирии отдохнут бесплатно почти 1000 человекВ Башкирии стартовало бесплатное обучение по нацпроекту «Демография»Проезд по Восточному выезду в Уфе может стать бесплатным для некоторых граждан
#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
Противопожарный режим в Башкирии: можно ли жарить шашлыки
Сегодня, 07:41
В Башкирии обсуждают повышение стоимости проезда в общественном транспорте
Сегодня, 08:12
Должность главы Давлеканово получил бывший пристав
Сегодня, 08:18
Взрыв в Уфе: реакция горожан на ЧП в Цыганской поляне
Сегодня, 07:05
«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан
Сегодня, 07:02
Куда жители Башкирии уедут на майские праздники
Сегодня, 06:52
"