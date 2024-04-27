В Башкирии отдохнут бесплатно почти 1000 человек

С 20 мая 2024 года в республике стартует программа по выдаче сертификатов на субсидирование части стоимости туристических путевок пенсионерам и инвалидам республики. Получить такую меру поддержки возможно в рамках программы «Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан» государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан».