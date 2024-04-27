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Published Сегодня, 04:40

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Жители Башкирии получат сертификаты на отдых

В Башкирии отдохнут бесплатно почти 1000 человек

27 апреля 2024, 04:40
Фото: 1MI

Жители Башкирии получат сертификаты на отдых

Планируется предоставить туристических путёвок на 7,8 млн рублей.

С 20 мая 2024 года в республике стартует программа по выдаче сертификатов на субсидирование части стоимости туристических путевок пенсионерам и инвалидам республики. Получить такую меру поддержки возможно в рамках программы «Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан» государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан».

Отметим, что получить сертификат можно будет в филиалах Республиканского центра социальной поддержки населения, а также в межрайонных центрах «Семья» по месту регистрации.

Как отмечают в ведомстве, экспертный совет уже отобрал для будущих туристов 170 социальных туров по маршрутам республики. В целом, в 2024 году туристические путевки получат примерно 905 жителей региона на общую сумму 7,8 миллионов рублей.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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