В Башкирии отдохнут бесплатно почти 1000 человек

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
С 20 мая 2024 года в республике стартует программа по выдаче сертификатов на субсидирование части стоимости туристических путевок пенсионерам и инвалидам республики. Получить такую меру поддержки возможно в рамках программы «Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан» государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан».
Отметим, что получить сертификат можно будет в филиалах Республиканского центра социальной поддержки населения, а также в межрайонных центрах «Семья» по месту регистрации.
Как отмечают в ведомстве, экспертный совет уже отобрал для будущих туристов 170 социальных туров по маршрутам республики. В целом, в 2024 году туристические путевки получат примерно 905 жителей региона на общую сумму 7,8 миллионов рублей.