В Башкирии за наличие правнуков можно получить надбавку к пенсии

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
В 2024 году в России для прабабушек и прадедушек увеличится на треть фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности. Условием для этого являются правнуки на иждивении, не имеющие трудоспособных родителей. Нетрудоспособные правнуки моложе или 18 лет, обучающиеся очно, но не дольше, чем до 23 лет, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.
Если размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8134,9 рублей, то увеличение выплаты составит примерно треть — 2711 рублей. Точный размер выплат зависит от региона проживания. Для перерасчёта фиксированной выплаты необходимо обратиться с заявлением в любую клиентскую службу Социального фонда России, МФЦ или через портал госуслуг.