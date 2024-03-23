В Башкирии за наличие правнуков можно получить надбавку к пенсии

В 2024 году в России для прабабушек и прадедушек увеличится на треть фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности. Условием для этого являются правнуки на иждивении, не имеющие трудоспособных родителей. Нетрудоспособные правнуки моложе или 18 лет, обучающиеся очно, но не дольше, чем до 23 лет, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.