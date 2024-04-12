В Башкирии стартовало бесплатное обучение по нацпроекту «Демография»

— Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» реализуется в Башкортостане с 2021 года. В 2023 году количество граждан, подавших заявки на обучение в республике, составило 18390 человек, из них 6910 его успешно завершили и повысили свою квалификацию или получили новую профессию. Контрольный показатель выполнен на 247%. Уровень трудоустройства составил 72,3%, нашли работу или открыли свое дело после обучения 4995 человек, — рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.