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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

В Башкирии стартовало бесплатное обучение по нацпроекту «Демография»

В Башкирии стартовало бесплатное обучение по нацпроекту «Демография»

12 апреля 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии объявило о начале бесплатного обучения по нацпроекту «Демография». В этом году соискателям предлагают 20 образовательных программ.

Для участия нужно подать заявку через портал «Работа России» или в центре занятости населения. Пройти бесплатное обучение можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела.

Переобучиться или повысить квалификацию можно по направлениям: администратор предприятия сферы услуг, оператор станков с программным управлением, специалист по государственным закупкам, специалист по развитию профессиональной эффективности.

Стать участником программы могут отдельные категории граждан, среди которых, безработные, родители дошкольников, сотрудники, чьи предприятия заявили о простое, ветераны СВО и их семьи.

До начала обучения соискатели проходят профориентацию, чтобы подобрать именно ту программу, которая в наибольшей степени отвечает их стартовым знаниям, карьерным целям, а также запросу регионального рынка труда.

— Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» реализуется в Башкортостане с 2021 года. В 2023 году количество граждан, подавших заявки на обучение в республике, составило 18390 человек, из них 6910 его успешно завершили и повысили свою квалификацию или получили новую профессию. Контрольный показатель выполнен на 247%. Уровень трудоустройства составил 72,3%, нашли работу или открыли свое дело после обучения 4995 человек, — рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Республика Башкортостан в 2024 году вошла во вторую волну комплексной модернизации службы занятости населения. К концу года по проекту в республике будут работать 68 кадровых центров «Работа России», на сегодня открыты уже четыре — в Нефтекамске, Стерлитамаке, Орджоникидзевском районе Уфы и Кумертау.

Бесплатное обучение ведется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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