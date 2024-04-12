В Башкирии стартовало бесплатное обучение по нацпроекту «Демография»

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Для участия нужно подать заявку через портал «Работа России» или в центре занятости населения. Пройти бесплатное обучение можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела.
Переобучиться или повысить квалификацию можно по направлениям: администратор предприятия сферы услуг, оператор станков с программным управлением, специалист по государственным закупкам, специалист по развитию профессиональной эффективности.
Стать участником программы могут отдельные категории граждан, среди которых, безработные, родители дошкольников, сотрудники, чьи предприятия заявили о простое, ветераны СВО и их семьи.
До начала обучения соискатели проходят профориентацию, чтобы подобрать именно ту программу, которая в наибольшей степени отвечает их стартовым знаниям, карьерным целям, а также запросу регионального рынка труда.
— Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» реализуется в Башкортостане с 2021 года. В 2023 году количество граждан, подавших заявки на обучение в республике, составило 18390 человек, из них 6910 его успешно завершили и повысили свою квалификацию или получили новую профессию. Контрольный показатель выполнен на 247%. Уровень трудоустройства составил 72,3%, нашли работу или открыли свое дело после обучения 4995 человек, — рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.
Республика Башкортостан в 2024 году вошла во вторую волну комплексной модернизации службы занятости населения. К концу года по проекту в республике будут работать 68 кадровых центров «Работа России», на сегодня открыты уже четыре — в Нефтекамске, Стерлитамаке, Орджоникидзевском районе Уфы и Кумертау.
Бесплатное обучение ведется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».