Проезд по Восточному выезду в Уфе может стать бесплатным для некоторых граждан

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
Проезд по Восточному выезду из Уфы планируется сделать льготным для ветеранов боевых действий. С соответствующей инициативой выступил глава республики Радий Хабиров.
— По участникам СВО, я полагаю, тоже надо делать. Посмотрите, подсчитайте деньги. Там ветераны боевых действий, не только участники СВО. Они примерно одну работу выполняли. Поэтому, может, имеет смысл добавить и льготный проезд сделать, — заявил руководитель региона.
Как заявил ранее глава республики, до 1 апреля 2024 года проезд по трассе будет бесплатным. После, по информации регионального Минтранса, стоимость проезда составит 20 и 100 рублей для легковых автомобилей, 50 и 250 — для грузовых в ночное и дневное время соответственно.
Также подчеркивается, что проезд по Восточному выезду будет бесплатным на постоянной основе для общественного транспорта, спецтехники, детских автобусов. При этом, по словам Хабирова, список может пополниться рядом категорий, которые «правительство определит в ближайшее время».
Напомним, Восточный выезд открыли в Уфе в четверг, 21 марта. Первые планы о строительстве объекта появились у регионального правительства еще в 1992 году, однако реализовать его удалось лишь сейчас. Подробнее о том, как прошла церемония открытия Восточного выезда, Mkset рассказывал здесь.