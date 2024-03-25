Проезд по Восточному выезду в Уфе может стать бесплатным для некоторых граждан

Напомним, Восточный выезд открыли в Уфе в четверг, 21 марта. Первые планы о строительстве объекта появились у регионального правительства еще в 1992 году, однако реализовать его удалось лишь сейчас. Подробнее о том, как прошла церемония открытия Восточного выезда, Mkset рассказывал здесь.