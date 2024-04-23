В Башкирии фирма задолжала более 900 тыс рублей рабочим

Потребительское общество «Табыш» было основано в 2003 году и занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий. Если в 2022 году ПО «Табыш» добилось рекордной с 2013 года прибыли в 1,8 млн рублей, то 2023 год закончился с убытками — -423 тыс рублей. «Прописана» фирма в селе Красная Горка.