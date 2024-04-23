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В Башкирии фирма задолжала рабочим 950 тыс рублей и отделалась штрафом в 5 тыс

В Башкирии фирма задолжала более 900 тыс рублей рабочим

23 апреля 2024, 06:19
Фото: 1MI

В Башкирии фирма задолжала рабочим 950 тыс рублей и отделалась штрафом в 5 тыс

Без средств к существованию могли остаться почти 30 сотрудников.

В Нуримановском районе председатель потребительского общества «Табыш» задолжала своим сотрудникам сотни тысяч рублей. Из-за действий руководства фирмы пострадали 29 человек.

Прокуратура выяснила, что кондитерская фирма «Табыш» на протяжении двух месяцев — с января по февраль 2024 года — не платила зарплату сотрудникам. Сумма долга перед 29 сотрудниками превысила 950 тыс рублей. Размер удержанных выплат варьировался от 5 748 рублей до 80 940 рублей.

Об этом узнала прокуратура Нуримановского района, которая привлекла Розу Хатминурову к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за невыплату зарплаты в установленный срок. В качестве наказания председатель получила штраф в 5 тыс рублей. Также в адрес руководства ПО «Табыш было внесено представление.

Сотрудники смогли получить причитающиеся деньги. Председателю ПО «Табыш» также было объявлено предостережение о недопустимости нарушений прав рабочих.

Потребительское общество «Табыш» было основано в 2003 году и занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий. Если в 2022 году ПО «Табыш» добилось рекордной с 2013 года прибыли в 1,8 млн рублей, то 2023 год закончился с убытками — -423 тыс рублей. «Прописана» фирма в селе Красная Горка.

До 2016 года предприятие участвовало в поставках услуг и продукции для муниципальных и государственных нужд — всего было заключено 18 контрактов на 2,86 млн рублей. В 2017 году ПО «Табыш» уже привлекалось к ответственности за невыплату заработной платы, следует из сообщения общественно-политической газеты Нуримановского района.

Связаться с руководством ПО «Табыш» редакции Mkset.ru не удалось.

Ранее мы рассказывали о том, в каких сферах чаще всего нарушаются права рабочих.

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#Идэль Гумеров#Общество#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Трудовой Кодекс#Нуримановский район#Трудовое право#Права рабочих#Невыплата зарплаты
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