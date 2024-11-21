Трудовой кодекс

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Учительница работала за спасибо в Башкирии
21 ноября, 07:15
Короткая рабочая неделя началась в Башкирии
7 октября, 07:30
Уфимцы будут получать больше при увольнении
2 октября, 16:32
Школьники на стройке Дворца борьбы в Уфе: правда или нет
30 августа, 14:08
В Башкирии фирма задолжала более 900 тыс рублей рабочим
23 апреля, 06:19
Работники Духовного управления мусульман Башкирии отстаивают свои права
Общая сумма претензий превышает 1,5 млн рублей.
27 февраля, 08:37
Торговая сеть, строительный холдинг и ЧОПы — где в Башкирии нарушают права рабочих?
12 февраля, 07:04
Судостроительная компания в Башкирии задолжала работникам более 17 млн рублей
Компания и связанный с ней завод признаны банкротами.
9 января, 05:04
2023
Работодатели в Башкирии скрывают смертельные случаи с работниками
Пока работодатель не обманет, сотрудники не решаются обращаться в органы.
22 ноября 2023, 05:33
Минтруда раскрыл районы Уфы с самым низким показателем трудоустройства граждан
11 сентября 2023, 04:12
Что изменилось для жителей Башкирии с 1 сентября
1 сентября 2023, 10:58
Родителям детей-инвалидов в Башкирии предоставят дополнительный отпуск
Новый закон вступает в силу с 1 сентября 2023.
31 августа 2023, 12:09
2017
Чиновников Уфы отзовут с пляжей, если в новогодние праздники пойдет снег
14 ноября 2017, 04:50
Мэрия Уфы: когда расплатятся с вахтерами и уборщицами детсадов и школ
10 ноября 2017, 12:40

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