Торговая сеть, строительный холдинг и ЧОПы — где в Башкирии нарушают права рабочих?

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Большинство жалоб на ущемление интересов рабочих приходится на промышленно-строительный холдинг «Востокнефтезаводмонтаж». Это следует из данных, которые опубликовал Mkset.ru о состоянии прав работников в республике.
В составлении антирейтинга компаний по лояльности к своим работникам мы опирались на данные, предоставленные Государственной инспекцией труда о количестве жалоб на нарушение законных трудовых прав.
Первое место в антирейтинге занимают АО «Акционерная компания „Востокнефтезаводмонтаж“ (АО „АК „ВНЗМ“) вместе с дочерними предприятиями холдинга. В общество входят фирмы „Металлоконструкция-ВНЗМ“, „Уфа-1 ВНЗМ“, „Управление производственно-технологической комплектации“ и другие организации. Бенефициаром группы компаний является бывший депутат Курултая Халит Бикмухаметов.
Предприятия АО «АК „ВНЗМ“ занимались строительством промышленных объектов и жилья. На данный момент общество является банкротом, его счета заблокированы. За 2022–2023 годы в трудовую инспекцию поступило 387 обращений по факту невыплаты и задержек заработной платы.
В апреле 2022 года АО «АК „ВНЗМ“ вошло в перечень системообразующих предприятий России в сфере строительства и ЖКХ.
Часто нарушают права рабочих частные охранные предприятия. Сотрудники подобных фирм 282 раза (125 — в 2022, 157 — в 2023 году) обратились в трудовую инспекцию с просьбой защитить их права. Основная проблема та же самая — невыплата заработной платы.
О том, как часто в Башкирии нарушаются права медицинских работников, мы сообщали ранее. Медики вынуждены перерабатывать, в учреждениях здравоохранения наблюдается дефицит кадров, а главврачи зачастую не хотят платить за сверхурочную работу. Кроме того, средний медицинский персонал часто становится подверженным агрессии — это особенно касается работников скорой помощи. Наши тезисы подтвердились Гострудинспекций — медучреждения заняли 3 место по количеству жалоб на несоблюдение интересов персонала. 117 обращений касаются широкого круга вопросов — стимулирующих выплат, оплаты сверхурочного труда, отпусков, выходных, предоставления спецодежды и защитной экипировки.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства тоже наблюдается дефицит кадров — это признают власти. Кроме низкого размера заработной платы есть и другие причины, почему люди не стремятся работать в сфере благоустройства и поддержания стабильности коммунальной системы. Например, за 2 года было зафиксировано 80 жалоб от работников ЖЭУ. Большая их часть касается задержек и невыплаты честно заработанных.
Замыкает пятёрку лидеров популярная сеть супермаркетов. Работников сети «Магнит», которая принадлежит акционерному общество «Тандер» из Краснодарского края, беспокоят такие вопросы, как заработная плата, сложности при увольнении (работодатели отказываются принимать заявления об увольнении, что противоречит требованиям законодательства о запрете принудительного труда), оплата больничных. 57 раз (30 — в 2022, 27 — в 2023 году) работникам «Магнита» приходилось обращаться в надзорные органы.
Шестое место занимает промышленно-строительная группа «СНЭМА-Сервис» Альберта Багаутдинова. Фирма занимается проектированием и строительством объектов в сфере энергетики, добычи и подготовки нефти и газа, нетефгазопереработки и нефтехимического производства. А её бенефициар Альберт Багаутдинов ранее возглавлял Федерацию башкирско-татарской спортивной борьбы курэш Башкирии и благотворительного фонда «Зелёная планета». Однако благотворительность не касается собственных сотрудников — в 2023 году рабочие ООО «СНЭМА-Сервис» 33 раза были вынуждены «искать правды» в надзорных органах. В основном вопросы работников касались оплаты труда.
В прокуратуре Республики Башкортостан отметили, что с января по сентябрь 2023 года в надзорное ведомство поступило более 2 тыс жалоб. Всего было выявлено более 11 тыс нарушений трудового законодательства.
Ранее мы рассказывали, как обстоят дела с правами учителей и почему их не хватает.