Торговая сеть, строительный холдинг и ЧОПы — где в Башкирии нарушают права рабочих?

О том, как часто в Башкирии нарушаются права медицинских работников, мы сообщали ранее. Медики вынуждены перерабатывать, в учреждениях здравоохранения наблюдается дефицит кадров, а главврачи зачастую не хотят платить за сверхурочную работу. Кроме того, средний медицинский персонал часто становится подверженным агрессии — это особенно касается работников скорой помощи. Наши тезисы подтвердились Гострудинспекций — медучреждения заняли 3 место по количеству жалоб на несоблюдение интересов персонала. 117 обращений касаются широкого круга вопросов — стимулирующих выплат, оплаты сверхурочного труда, отпусков, выходных, предоставления спецодежды и защитной экипировки.