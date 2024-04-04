Власти Башкирии хотят купить жильё за 19 млн рублей

Поиск жилья производится в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый 2025 и 2026 годов. О том, для чего государству понадобились жилые помещения, не говорится. Однако из представленной документации известно, что жильё должно располагаться в центре Уфы — в квартале, ограниченном улицами Гоголя, Свердлова, Пушкина. В квартире должно быть не менее 3 комнат, а общая площадь — не менее 85 кв метров, из которых не менее 50 кв метров должны занимать жилые помещения.