Два миллиона рублей выделят из бюджета Башкирии на покупку подарочных часов

«Полёт классика» является поставщиком сувенирной продукции для многих правительственных организаций и органов власти. Например, с администрацией президента России было заключено 5 контрактов на 17 млн рублей, с «Хозяйственным управлением» Республики Башкортостан — 11 контрактов на 12 млн рублей. Также 2 контракта было заключено с Управлением делами Главы Республики Башкортостан на 310 тыс рублей. Большая часть сделок была посвящена поставкам подарочных часов.