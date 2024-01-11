Два миллиона рублей выделят из бюджета Башкирии на покупку подарочных часов

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
2 млн рублей потратит республиканская казна на покупку 16 сувенирных часов «для официальных и иных мероприятий». Об этом говорится на сайте государственных закупок.
Ремешки 15 часов должны быть выполнены из натуральной кожи, имитирующей кожу крокодила. Материал ремешка шестнадцатого экземпляра — натуральная резина. Водостойкость изделий не должна быть ниже 3 атмосфер. 15 часов должны быть круглой формы, 1 — квадратной. Материал основы корпуса — нержавеющая сталь. К каждому экземпляру часов полагается футляр.
Заказчик — Государственное казённое учреждение Республики Башкортостан «Хозяйственное управление» — требует, чтобы на циферблатах всех часов был изображён герб республики, а также надписи — «Правительство Республики Башкортостан», «Управление делами Главы Республики Башкортостан» и «Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан». По данным «Коммерсантъ-Уфа», победителем конкурса стала фирма «Полёт классика».
ООО «Полёт классика» зарегистрирована в Москве. Владельцем общества является Илья Денисов — сын Владимира Денисова, создавшего фирму на базе Первого московского часового завода «Полёт» (производившего часы для Юрия Гагарина). Ему также принадлежат ООО «Часовая компания „Денисов“ и ООО „Полёт-инвест“.
«Полёт классика» является поставщиком сувенирной продукции для многих правительственных организаций и органов власти. Например, с администрацией президента России было заключено 5 контрактов на 17 млн рублей, с «Хозяйственным управлением» Республики Башкортостан — 11 контрактов на 12 млн рублей. Также 2 контракта было заключено с Управлением делами Главы Республики Башкортостан на 310 тыс рублей. Большая часть сделок была посвящена поставкам подарочных часов.