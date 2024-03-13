В Башкирии будут судить за взяточничество работников колледжа

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В суд отправили дело директора и троих бухгалтеров Ишимбайского профессионального колледжа. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии. Сотрудников учреждения обвиняют в многомиллионных махинациях с зарплатами.
Так, следствие утверждает, что сотрудники бухгалтерии по поручению директора указывали ложные сведения о зарплатах работникам, а разницу забирали себе. По этой схеме им удалось получить более 2,1 млн рублей.
Кроме того, правоохранители установили, что ранее на средства колледжа обвинеямые купили электроинструменты на 40 тысяч рублей, после чего списали их и забрали себе. Директор также промышлял торговлей дипломами — на них он сделал более 770 тысяч рублей.
«Женщины признали вину в совершении преступлений, обвиняемый отрицает свою причастность к содеянному, в обеспечительных целях на его имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу», — гласит сообщение прокуратуры.