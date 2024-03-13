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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:21

В Башкирии директора и сотрудников колледжа будут судить за многомиллионные махи

В Башкирии будут судить за взяточничество работников колледжа

13 марта 2024, 05:19
Фото: FreePik

В Башкирии директора и сотрудников колледжа будут судить за многомиллионные махи

Работники образовательной организации продавали дипломы и воровали деньги.

В суд отправили дело директора и троих бухгалтеров Ишимбайского профессионального колледжа. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии. Сотрудников учреждения обвиняют в многомиллионных махинациях с зарплатами.

Так, следствие утверждает, что сотрудники бухгалтерии по поручению директора указывали ложные сведения о зарплатах работникам, а разницу забирали себе. По этой схеме им удалось получить более 2,1 млн рублей.

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Кроме того, правоохранители установили, что ранее на средства колледжа обвинеямые купили электроинструменты на 40 тысяч рублей, после чего списали их и забрали себе. Директор также промышлял торговлей дипломами — на них он сделал более 770 тысяч рублей.

«Женщины признали вину в совершении преступлений, обвиняемый отрицает свою причастность к содеянному, в обеспечительных целях на его имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу», — гласит сообщение прокуратуры.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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