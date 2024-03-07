Уфимскую таможенницу будут судить за взятки ради автомобилей

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Установлено, что с ноября 2022 года сотрудница таможни брала более 80 тысяч рублей, чтобы вне очереди рассмотреть заявления гражданина. Он подавал документы об уплате утилизационного сбора за ввезенные в страну автомобили.
Эти платежи мужчину без оснований снижали. В документах указывалось, что машины остаются на личном пользовании, но их использовали в коммерческих целях. Преступные лишили государства выплат на 2,5 млн рублей.
Уголовное дело в отношении сотрудницы передали в Калининский районный суд Уфы. В отношении взяткодателя возбудили уголовное дело.
Ранее Верховный суд Башкортостана не заменил меру пресечения для начальника железнодорожного вокзала станции «Уфа» Олега Мигунова. Он якобы брал деньги от бизнесменов, арендующих торговые площади. Общий ущерб оценили в 600 тысяч рублей.