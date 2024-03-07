mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Из-за взятки сотруднице таможни в Уфе от государства утекли 2,5 млн рублей

Уфимскую таможенницу будут судить за взятки ради автомобилей

7 марта 2024, 14:15
Фото: mkset.ru

Из-за взятки сотруднице таможни в Уфе от государства утекли 2,5 млн рублей

В Уфе сотрудницу таможенного органа осудят за получение взятки. Деньги давали ей ради автомобилей. Подробности сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что с ноября 2022 года сотрудница таможни брала более 80 тысяч рублей, чтобы вне очереди рассмотреть заявления гражданина. Он подавал документы об уплате утилизационного сбора за ввезенные в страну автомобили.

Эти платежи мужчину без оснований снижали. В документах указывалось, что машины остаются на личном пользовании, но их использовали в коммерческих целях. Преступные лишили государства выплат на 2,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении сотрудницы передали в Калининский районный суд Уфы. В отношении взяткодателя возбудили уголовное дело.

Ранее Верховный суд Башкортостана не заменил меру пресечения для начальника железнодорожного вокзала станции «Уфа» Олега Мигунова. Он якобы брал деньги от бизнесменов, арендующих торговые площади. Общий ущерб оценили в 600 тысяч рублей.

За взятки от водителей автобусов накажут начальника в «Башавтотрансе»
Узнать подробнее
Читайте также:
Завод моющих средств в Уфе оштрафовали на миллионНа экс-преподавателя вуза в Уфе завели 16 дел за взяткиСотрудник службы весового контроля незаконно обогатился почти на 900 тысяч рублей
#Общество#Уфа#Взятка#Суд#Таможня#Марина Шорина
Подпишитесь
Ирландские магнаты и уфимские депутаты: кто облюбовал землю в спальном районе Уфы?
Сегодня, 03:58
В Уфимских магазинах появился шоколад с изображение главы региона и его сына
Сегодня, 09:42
Фото. Известно, как изменится Уфимский цирк после реконструкции
Сегодня, 07:13
На 8 Марта в Башкирии стартует новая спецоперация ГИБДД
Сегодня, 04:57
В год семьи в Башкирии запускают программу заботы о здоровье будущих мам и детей
Сегодня, 10:54
В Уфе пройдет семинар «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»
Сегодня, 06:17