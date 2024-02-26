За взятки от водителей автобусов накажут начальника в «Башавтотрансе»

Ведомство возбудило 11 уголовных дел против начальника автоколонны Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №1. Все из-за денежных вознаграждений, которое мужчина получал с 2018 по 2023 годы. Водители платили, чтобы их поставили на более выгодные маршруты, а также не привлекали к ответственности за нарушения.