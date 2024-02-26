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За взятки от водителей автобусов накажут начальника в «Башавтотрансе»

За взятки от водителей автобусов накажут начальника в «Башавтотрансе»

26 февраля 2024, 14:11
Фото: 1MI
В Уфе начальника одного из подразделений ГУП «Башавтотранс» подозревают в получении взяток от водителей автобусов. Все ради выгодных маршрутов. Об этом сообщил региональный следком.

Ведомство возбудило 11 уголовных дел против начальника автоколонны Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №1. Все из-за денежных вознаграждений, которое мужчина получал с 2018 по 2023 годы. Водители платили, чтобы их поставили на более выгодные маршруты, а также не привлекали к ответственности за нарушения.

Суммы взяток варьировались от 3 до 170 тысяч рублей. Следователи уже провели обыски и изъяли все необходимые документы. На допрос пригласили работников предприятия.

Ранее по аналогичным фактам наказали трех начальников автоколонн. Следком выявил новые факты нарушения закона во время расследования.

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#Общество#Уфа#Взятка#Автобус#Следком#Башавтотранс#Марина Шорина
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