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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Экс-преподавателя в Уфе осудят взятки от студентов-транспортников

На экс-преподавателя вуза в Уфе завели 16 дел за взятки

28 февраля 2024, 14:08
Фото: 1MI

Экс-преподавателя в Уфе осудят взятки от студентов-транспортников

В Уфе бывшего преподавателя транспортного университета поймали на взяточничестве. За денежные вознаграждения он писал положительную рецензию студентам и ставил хорошие оценки на аттестациях.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР завело 16 уголовных дел на экс-педагога Уфимского филиала вуза. Выяснилось, что в 2020 и 2021 годах мужчина получил от студентов взятки от 15 до 20 тысяч рублей.

Следователи уверены, что студенты не получили надлежащих знаний и могли пойти работать в железнодорожную сферу. Это значит, что преступление могло повлиять на уровень безопасности граждан.

Поймать преподавателя удалось при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, но контролирующие ведомства и руководству университета уже дали представления для недопущения повторения скандала.

Ранее стало известно, что сотрудника антикоррупционного отдела МВД в Уфе подозревают в получении взятки. Он предлагал владельцу казино сообщать о рейдах. За это правоохранитель получил 430 тысяч рублей.

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