На экс-преподавателя вуза в Уфе завели 16 дел за взятки

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР завело 16 уголовных дел на экс-педагога Уфимского филиала вуза. Выяснилось, что в 2020 и 2021 годах мужчина получил от студентов взятки от 15 до 20 тысяч рублей.
Следователи уверены, что студенты не получили надлежащих знаний и могли пойти работать в железнодорожную сферу. Это значит, что преступление могло повлиять на уровень безопасности граждан.
Поймать преподавателя удалось при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, но контролирующие ведомства и руководству университета уже дали представления для недопущения повторения скандала.
Ранее стало известно, что сотрудника антикоррупционного отдела МВД в Уфе подозревают в получении взятки. Он предлагал владельцу казино сообщать о рейдах. За это правоохранитель получил 430 тысяч рублей.