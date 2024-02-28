На экс-преподавателя вуза в Уфе завели 16 дел за взятки

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР завело 16 уголовных дел на экс-педагога Уфимского филиала вуза. Выяснилось, что в 2020 и 2021 годах мужчина получил от студентов взятки от 15 до 20 тысяч рублей.