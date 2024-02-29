В Башкирии сотрудники колледжа украли у студентов 9 млн рублей

По версии следствия, с 2015 по 2021 год работники бухгалтерии изготавливали подложные платежные поручения о суммах якобы полученными студентами выплат. Фактически же сотрудники забирали часть средств себе. Таким образом, из стипендий учащихся работники прикарманили более 9 млн рублей.