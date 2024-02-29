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В Башкирии сотрудники колледжа украли у студентов 9 млн рублей

В Башкирии сотрудники колледжа украли у студентов 9 млн рублей

29 февраля 2024, 08:01
Фото: PxHere

В Башкирии сотрудники колледжа украли у студентов 9 млн рублей

Сотрудники одного из колледжей республики похитили предназначавшиеся для учащихся деньги.

В Башкирии будут судить сотрудником Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа, сообщает прокуратура республики. Работников образовательной организации обвиняют в многомиллионных хищениях.

По версии следствия, с 2015 по 2021 год работники бухгалтерии изготавливали подложные платежные поручения о суммах якобы полученными студентами выплат. Фактически же сотрудники забирали часть средств себе. Таким образом, из стипендий учащихся работники прикарманили более 9 млн рублей.

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«Трое обвиняемых признали вину в совершенных преступлениях, в обеспечительных целях на их имущество в виде земельных участков и автомобилей наложен арест», — гласит сообщение прокуратуры.

Заседание по делу пройдет в Благовещенском районном суде.

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