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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В Башкирии школьников на время выборов не будут переводить на удаленку

На время выборов в Башкирии школы не будут переходить на дистант

12 марта 2024, 04:04
Фото: PxHere

В Башкирии школьников на время выборов не будут переводить на удаленку

Стало известно, в каком формате будут проходить занятия.
Сюжет
Выборы

В дни проведения выборов президента России школы Башкирии не будут переходить на удаленку. Об этом РБК Уфа сообщает со ссылкой на главу Минобра региона. Напомним, выборы будут проходить с 15 по 17 марта.

Как отметил министр Ильдар Мавлетбердин, для школ, в которых распологаются избрательные участки, учебный процесс организуют по отдельному для каждого класса графику. Занятия будут проводиться в учреждениях культуры, спорта, а также на профориентационных площадках и организациях допобразования. Также при хорошей погоде возможны уроки на открытом воздухе.

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Между тем школы Чувашии, Оренбургской области, ХМАО и ряда других регионов в дни выборов решили перейти на «дистанционку».

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#Политика#Общество#Уфа#Выборы#Новости Башкирии
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