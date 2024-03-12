На время выборов в Башкирии школы не будут переходить на дистант

Как отметил министр Ильдар Мавлетбердин, для школ, в которых распологаются избрательные участки, учебный процесс организуют по отдельному для каждого класса графику. Занятия будут проводиться в учреждениях культуры, спорта, а также на профориентационных площадках и организациях допобразования. Также при хорошей погоде возможны уроки на открытом воздухе.