На время выборов в Башкирии школы не будут переходить на дистант

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В дни проведения выборов президента России школы Башкирии не будут переходить на удаленку. Об этом РБК Уфа сообщает со ссылкой на главу Минобра региона. Напомним, выборы будут проходить с 15 по 17 марта.
Как отметил министр Ильдар Мавлетбердин, для школ, в которых распологаются избрательные участки, учебный процесс организуют по отдельному для каждого класса графику. Занятия будут проводиться в учреждениях культуры, спорта, а также на профориентационных площадках и организациях допобразования. Также при хорошей погоде возможны уроки на открытом воздухе.
Между тем школы Чувашии, Оренбургской области, ХМАО и ряда других регионов в дни выборов решили перейти на «дистанционку».