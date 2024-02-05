«Крепкий человек». Радий Хабиров высказался о новом председателе ЦИК Башкирии

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
На оперативном совещании правительства республики Радий Хабиров объявил о назначении нового председателя Центризбиркома Башкирии. Им стал проректор УУНиТ Азат Галимханов.
Комментируя кадровую перестановку, глава региона высказался об Азате Галимханове как «сильном юристе» и пожелал ему успехов:
— Очень ответственная задача на его плечи ложится. Он профессиональный, очень сильный юрист и крепкий человек. Он должен выполнить задачу — обеспечить ЦИК спокойное проведение выборов, возможность людям справедливо и спокойно проголосовать.
Напомним, Азат Галимханов встал на должность председателя по предложению Центризберкома России.