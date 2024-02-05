mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Радий Хабиров прокомментировал назначение Азата Галимханова главой ЦИК Башкирии

«Крепкий человек». Радий Хабиров высказался о новом председателе ЦИК Башкирии

5 февраля 2024, 07:14
Фото: 1MI

Радий Хабиров прокомментировал назначение Азата Галимханова главой ЦИК Башкирии

Глава региона считает, что на Азата Галимханова ложится важная задача.

На оперативном совещании правительства республики Радий Хабиров объявил о назначении нового председателя Центризбиркома Башкирии. Им стал проректор УУНиТ Азат Галимханов.

Стало известно кто занял должность главы Центризбиркома Башкирии
Узнать подробнее

Комментируя кадровую перестановку, глава региона высказался об Азате Галимханове как «сильном юристе» и пожелал ему успехов:

— Очень ответственная задача на его плечи ложится. Он профессиональный, очень сильный юрист и крепкий человек. Он должен выполнить задачу — обеспечить ЦИК спокойное проведение выборов, возможность людям справедливо и спокойно проголосовать.

Напомним, Азат Галимханов встал на должность председателя по предложению Центризберкома России.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#ЦИК Башкирии#Выборы-2024
Подпишитесь
«Я не очень доверяю вам»: Радий Хабиров остался недоволен работой районных чиновников
Сегодня, 08:31
Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках
Сегодня, 08:54
«Год начали не очень хорошо». Радий Хабиров оказался недоволен высокой смертностью
Сегодня, 07:58
Самолёт из Уфы не смог вовремя вылететь в Омск
Сегодня, 05:56
Стали известны самые популярные фильмы в Башкирии
Сегодня, 07:03
Резкое потепление нагрянуло в Башкирию
Сегодня, 04:49