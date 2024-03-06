В Уфу прилетал борт, связанный с Путиным

Отправление случилось в 17:08 по башкирскому времени. За минувшую неделю он трижды вылетал из Уфы в Москву — 29 февраля и 4 марта. Также до этого совершались рейсы в обратном направлении. Отметим, что сервис зафиксировал и перелеты по столице РБ. Кроме того, 1 марта борт вылетел из Москвы в Саратов, через сутки — обратно.