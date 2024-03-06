В Уфу прилетал борт, связанный с Путиным

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
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Updated Сегодня, 14:59
Отправление случилось в 17:08 по башкирскому времени. За минувшую неделю он трижды вылетал из Уфы в Москву — 29 февраля и 4 марта. Также до этого совершались рейсы в обратном направлении. Отметим, что сервис зафиксировал и перелеты по столице РБ. Кроме того, 1 марта борт вылетел из Москвы в Саратов, через сутки — обратно.
Ан-148 упоминался в открытых источниках как «самолет Путина». Так о нем писал Союз авиапроизводителей России в 2013 году. Судно собрали в Воронеже, а свой первый полет оно совершило в 2012 году.
Потом его отдали в специальный летный отряд «Россия», который перевозит первых лиц государства. Спустя несколько лет борт упоминали в качестве перевозчика осужденной в России военнослужащей ВСУ.