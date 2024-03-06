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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:59

В Уфу прилетал борт, связанный с Путиным

В Уфу прилетал борт, связанный с Путиным

6 марта 2024, 14:56
Фото: 1MI
Сегодня вечером, 6 марта, из Уфы отправился самолет Ан-148–100Е с бортовым номером RA-61716. Его конечным пунктом указана столица России. Информация отражена в сервисе FlightRadar24.

Отправление случилось в 17:08 по башкирскому времени. За минувшую неделю он трижды вылетал из Уфы в Москву — 29 февраля и 4 марта. Также до этого совершались рейсы в обратном направлении. Отметим, что сервис зафиксировал и перелеты по столице РБ. Кроме того, 1 марта борт вылетел из Москвы в Саратов, через сутки — обратно.

Фото: Скриншот

Ан-148 упоминался в открытых источниках как «самолет Путина». Так о нем писал Союз авиапроизводителей России в 2013 году. Судно собрали в Воронеже, а свой первый полет оно совершило в 2012 году.

Потом его отдали в специальный летный отряд «Россия», который перевозит первых лиц государства. Спустя несколько лет борт упоминали в качестве перевозчика осужденной в России военнослужащей ВСУ.

Самолет, вылетевший из Уфы, столкнулся с неполадками на взлетно-посадочной полосе
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#Общество#Уфа#Владимир Путин#Москва#Самолет#Марина Шорина
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