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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:01

Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

11 марта 2024, 11:59
Фото: 1MI
Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов. Действие запрета также распространяется на рекламу данных ресурсов.

Отмечается, что ответственность за нарушение этих требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

При этом, как ранее отмечали авторы инициативы, цитирование в СМИ материалов иностранных агентов не будет подпадать под действие новых норм. Нарушением будут считаться только публикации рекламного характера с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях и Уголовному кодексу РФ, за несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иностранных агентах, предусмотрен административный штраф. Размер штрафа для граждан в размере составляет до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Отметим, что статус иностранного агента был присвоен многим известным уроженцам Башкирии. Среди них музыканты, политические деятели и писатели. Подробнее о том, кого из них Минюст признал иноагентом — в материале Mkset.

Известный националист, рэпер из Зелёнки: рассказываем об иноагентах из Башкирии
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#Политика#Общество#Башкирия#Путин#Иностранный агент#Минюст
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