Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов. Действие запрета также распространяется на рекламу данных ресурсов.
Отмечается, что ответственность за нарушение этих требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.
При этом, как ранее отмечали авторы инициативы, цитирование в СМИ материалов иностранных агентов не будет подпадать под действие новых норм. Нарушением будут считаться только публикации рекламного характера с целью увеличения аудитории таких ресурсов.
Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях и Уголовному кодексу РФ, за несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иностранных агентах, предусмотрен административный штраф. Размер штрафа для граждан в размере составляет до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.
Отметим, что статус иностранного агента был присвоен многим известным уроженцам Башкирии. Среди них музыканты, политические деятели и писатели. Подробнее о том, кого из них Минюст признал иноагентом — в материале Mkset.