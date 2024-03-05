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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Башкирии работницу завода насмерть придавило плитой

В Стерлитамаке расследуют гибель женщины на производстве

5 марта 2024, 06:07

В Башкирии работницу завода насмерть придавило плитой

Коллега пыталась ей помочь, но получила травмы и попала в больницу.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая с гибелью женщины на Стерлитамакском фиброцементном заводе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Трагический инцидент случился 1 марта. В производственном цеху на оператора оборудования наехала плита. 52-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

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56-летняя мастер смены пыталась оказать помощь и повредила руку, ее увезли в больницу с легкими травмами.

«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — гласит комментарий Гострудинспекции.

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