В Стерлитамаке расследуют гибель женщины на производстве

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Гострудинспекция начала расследование несчастного случая с гибелью женщины на Стерлитамакском фиброцементном заводе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Трагический инцидент случился 1 марта. В производственном цеху на оператора оборудования наехала плита. 52-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.
56-летняя мастер смены пыталась оказать помощь и повредила руку, ее увезли в больницу с легкими травмами.
«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — гласит комментарий Гострудинспекции.