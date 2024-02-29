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Published Сегодня, 17:11

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Updated Сегодня, 17:13

Пьяный рабочий забил до смерти коллегу в Башкирии

Попойка рабочих в Башкирии закончилась убийством

29 февраля 2024, 17:11
Фото: 1MI

Пьяный рабочий забил до смерти коллегу в Башкирии

Жителя Калтасинского района обвинили в убийстве знакомого. Так завершилось их застолье вечером 23 февраля. Подробности раскрыли в следкоме по Башкортостану.

Выяснилось, что обвиняемый работал у бизнесмена и проживал совместно с двумя знакомыми у него на базе. Последняя находится вблизи СНТ «Масляный мыс».

После трудового дня мужчины сели выпить, но потерпевший начал предъявлять претензии обвиняемому. Они касались качества работ — это разозлило злоумышленника. Последний ударил трижды обухом и один раз лезвием колуна 53-летнего сожителя.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте. После преступления подозреваемый выкинул орудие убийства в сугроб и лег спать. Увидев тело коллеги, третий сожитель позвонил правоохранителям. Скрываться от следствия нападавший не стал, сознался в содеянном и рассказал все обстоятельства.

Нефтекамским следственным отделом предъявлено обвинение 56-летнему мужчине. Сейчас он находится в СИЗО.

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#Происшествия#Убийство#Башкортостан#Следком#Калтасинский район#Марина Шорина
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