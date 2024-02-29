Попойка рабочих в Башкирии закончилась убийством

От полученных повреждений мужчина скончался на месте. После преступления подозреваемый выкинул орудие убийства в сугроб и лег спать. Увидев тело коллеги, третий сожитель позвонил правоохранителям. Скрываться от следствия нападавший не стал, сознался в содеянном и рассказал все обстоятельства.