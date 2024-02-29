Попойка рабочих в Башкирии закончилась убийством

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Выяснилось, что обвиняемый работал у бизнесмена и проживал совместно с двумя знакомыми у него на базе. Последняя находится вблизи СНТ «Масляный мыс».
После трудового дня мужчины сели выпить, но потерпевший начал предъявлять претензии обвиняемому. Они касались качества работ — это разозлило злоумышленника. Последний ударил трижды обухом и один раз лезвием колуна 53-летнего сожителя.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте. После преступления подозреваемый выкинул орудие убийства в сугроб и лег спать. Увидев тело коллеги, третий сожитель позвонил правоохранителям. Скрываться от следствия нападавший не стал, сознался в содеянном и рассказал все обстоятельства.
Нефтекамским следственным отделом предъявлено обвинение 56-летнему мужчине. Сейчас он находится в СИЗО.