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В Уфе на стройке рабочий упал с 9 этажа и выжил

В Уфе на стройке рабочий упал с 9 этажа и выжил

3 марта 2024, 05:00

В Уфе на стройке рабочий упал с 9 этажа и выжил

Строитель из Уфы сорвался с девятого этажа.

Несчастный случай произошел на стройке в уфимском микрорайоне Инорс. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города. В строящемся доме на улице Новоселов, 33 сорвался с высоты рабочий.

33-летний строитель из Таджкистана поднимался по лестничному маршу, но в какой-то момент оступился и упал с девятого этажа на шестой.

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Мужчина выжил, на носилках его спустили до кареты скорой помощи и увезли в больницу.

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