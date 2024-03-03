В Уфе на стройке рабочий упал с 9 этажа и выжил

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Несчастный случай произошел на стройке в уфимском микрорайоне Инорс. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города. В строящемся доме на улице Новоселов, 33 сорвался с высоты рабочий.
33-летний строитель из Таджкистана поднимался по лестничному маршу, но в какой-то момент оступился и упал с девятого этажа на шестой.
Мужчина выжил, на носилках его спустили до кареты скорой помощи и увезли в больницу.