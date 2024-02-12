Башкирия отстаёт в уровне жизни, в Учалах хоронят бойца ЧВК, рейс в Уфу перенесли

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В Учалинском районе похоронили выпускника БРГИ №1 им. Рами Гарипова и УГАТУ, который в 27 лет решил стать бойцом ЧВК «Вагнер». Боевые действия застали его в Бахмуте. После участия в СВО его отправили в командировку в Республику Мали, что в Западной Африке. Там уроженец села Миндяк и погиб. Кроме того, в Баймакском районе похоронили мобилизованного — об этом сообщил глава администрации.
Самолёт, который собирался вылететь из Шереметьево, вынужден был прервать рейс на взлётно-посадочной полосе московского аэропорта. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Северный ветер», оно должно было совершить рейс до Уфы, но его пришлось отложить из-за промедления в начале разбега после разрешения на взлёт.
Вячеслав Калугин временно заступил на должность мэра Межгорья, но уже прославился в присвоении средств с использованием служебного положения. По версии прокуратуры, чиновник незаконно начислял себе премии, общая сумма выплат превысила 150 тыс рублей. Дело рассмотрит суд.
Mkset.ru подсчитал, как часто в Башкирии нарушаются права работников. Выяснилось, что рабочие не боятся обращаться в ответственные органы, если им кто-то не доплатил зарплату или не выдал средства защиты. Однако большая часть обращения подаётся в одиночку, до коллективных жалоб дело доходит редко. Прокуратура выявила более 11 тыс нарушений трудового законодательства.
В Стерлибашевском районе местные жители оказались не рады планам властей организовать вместо детского лагеря военно-патриотический парк. Одни считают, что военная подготовка плохо скажется на воспитании, другие недовольны тем, что район даже не попробовал продать объект, а просто передал лагерь «Орлёнок» в собственность республике.
За года Башкортостан поднялся на одну позицию — с 20 на 19 — в рейтинге по уровню жизни, заработав 61,5 баллов из 100 возможных. Эксперты РИА Новости подсчитывали такие показатели, как уровень доходов, экология, демография, рынок труда и другие. По итогам исследования оказалось, что Татарстан — далеко впереди, он занял 5 место.
Злоумышленники прикинулись полицейскими и похитили мужчину из его же машины. В городе Октябрьский его заперли в подвале, где пытали и мучили, оторвав ушную раковину. Одного из преступников уже нашли, второго ищут настоящие правоохранители.