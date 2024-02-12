mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Башкирия отстаёт в уровне жизни, в Учалах хоронят бойца ЧВК, рейс в Уфу перенесли

Башкирия отстаёт в уровне жизни, в Учалах хоронят бойца ЧВК, рейс в Уфу перенесли

12 февраля 2024, 17:00
Фото: Администрация МР Учалинский район / https://vk.com/uchalyraion
Дайджест основных событий 12 февраля в Башкирии и Уфе.

В Учалинском районе похоронили выпускника БРГИ №1 им. Рами Гарипова и УГАТУ, который в 27 лет решил стать бойцом ЧВК «Вагнер». Боевые действия застали его в Бахмуте. После участия в СВО его отправили в командировку в Республику Мали, что в Западной Африке. Там уроженец села Миндяк и погиб. Кроме того, в Баймакском районе похоронили мобилизованного — об этом сообщил глава администрации.

Самолёт, который собирался вылететь из Шереметьево, вынужден был прервать рейс на взлётно-посадочной полосе московского аэропорта. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Северный ветер», оно должно было совершить рейс до Уфы, но его пришлось отложить из-за промедления в начале разбега после разрешения на взлёт.

Вячеслав Калугин временно заступил на должность мэра Межгорья, но уже прославился в присвоении средств с использованием служебного положения. По версии прокуратуры, чиновник незаконно начислял себе премии, общая сумма выплат превысила 150 тыс рублей. Дело рассмотрит суд.

Тысячи обращений, травмы и смерть: чем недовольны работники в Башкирии
Узнать подробнее

Mkset.ru подсчитал, как часто в Башкирии нарушаются права работников. Выяснилось, что рабочие не боятся обращаться в ответственные органы, если им кто-то не доплатил зарплату или не выдал средства защиты. Однако большая часть обращения подаётся в одиночку, до коллективных жалоб дело доходит редко. Прокуратура выявила более 11 тыс нарушений трудового законодательства.

В Стерлибашевском районе местные жители оказались не рады планам властей организовать вместо детского лагеря военно-патриотический парк. Одни считают, что военная подготовка плохо скажется на воспитании, другие недовольны тем, что район даже не попробовал продать объект, а просто передал лагерь «Орлёнок» в собственность республике.

За года Башкортостан поднялся на одну позицию — с 20 на 19 — в рейтинге по уровню жизни, заработав 61,5 баллов из 100 возможных. Эксперты РИА Новости подсчитывали такие показатели, как уровень доходов, экология, демография, рынок труда и другие. По итогам исследования оказалось, что Татарстан — далеко впереди, он занял 5 место.

Злоумышленники прикинулись полицейскими и похитили мужчину из его же машины. В городе Октябрьский его заперли в подвале, где пытали и мучили, оторвав ушную раковину. Одного из преступников уже нашли, второго ищут настоящие правоохранители.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Тысячи обращений, травмы и смерть: чем недовольны работники в Башкирии
Сегодня, 06:08
Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни
Сегодня, 05:36
«Уфаводоканал» прокомментировал смерть слесаря-ремонтника
Сегодня, 05:26
Двое депутатов Курултая Башкирии отправились в зону СВО
Сегодня, 04:35
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни
Сегодня, 03:15
В крупнейшем университете Уфы прокомментировали сообщения о пожаре
9 февраля, 09:29