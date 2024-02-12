Башкирия отстаёт в уровне жизни, в Учалах хоронят бойца ЧВК, рейс в Уфу перенесли

В Учалинском районе похоронили выпускника БРГИ №1 им. Рами Гарипова и УГАТУ, который в 27 лет решил стать бойцом ЧВК «Вагнер». Боевые действия застали его в Бахмуте. После участия в СВО его отправили в командировку в Республику Мали, что в Западной Африке. Там уроженец села Миндяк и погиб. Кроме того, в Баймакском районе похоронили мобилизованного — об этом сообщил глава администрации.