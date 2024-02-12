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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Раскрыта статистика о нарушениях прав рабочих в Башкирии

Как часто в Башкирии нарушаются права рабочих?

12 февраля 2024, 11:30
Фото: 1MI

Раскрыта статистика о нарушениях прав рабочих в Башкирии

Правительство значительно ограничило возможности по выявлению нарушений законодательства. Теперь работники вынуждены надеяться прежде всего на прокуратуру.

В 2023 году в Башкирии выявлены сотни случаев нарушений трудового законодательства. Об этом Mkset.ru узнал из официальных ответов Гострудинспекции и прокуратуры республики.

Ранее мы рассказывали о том, работники каких компаний республики чаще других вынуждены отстаивать свои права с помощью государства. В антирейтинг попали крупная промышленно-строительная группа, федеральная сеть супермаркетов, учреждения здравоохранения.

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Большинство фактов нарушения трудового законодательства устанавливается после проверок надзорными органами. Однако в 2022 году с началом СВО защищать свои права работникам стало труднее — правительство России приняло постановление о «моратории» на проверки организаций. Если в 2021 году трудовая инспекция 2 138 проверок, то в 2022 году их количество уменьшилось в 5 раз — проведено 404 выезда. В 2023 году таких было всего 93.

Дело в том, что с марта 2022 года надзорные органы могут проверять работодателей только в случае грубых нарушений трудового законодательства, заслуживающих внимания прокуратуры, а также инцидентов с тяжёлыми травмами и смертью на производстве. Правительство России объясняло такие меры «улучшением делового климата».

Однако даже малое количество проверок выявило большие массивы нарушений. В 2021 году на 2 138 проверок пришлось 2 966 нарушений прав работников, в 2022 году — на 404 проверки 467 нарушений, в 2023 году — на 93 проверки 847 нарушений.

В числе сфер, где часто нарушают права работников, оказалось здравоохранение. Но его работники чаще других предпочитают не молчать, а отстаивать свои интересы.В числе сфер, где часто нарушают права работников, оказалось здравоохранение. Но его работники чаще других предпочитают не молчать, а отстаивать свои интересы.
В числе сфер, где часто нарушают права работников, оказалось здравоохранение. Но его работники чаще других предпочитают не молчать, а отстаивать свои интересы.
Фото: 1MI

Данные прокуратуры отличаются от информации, представленной трудовой инспекцией. Там за 9 месяцев 2023 года приняли 2 350 обращений трудящихся. В 699 случаях их требования были удовлетворены. Большая часть обращений касалась несвоевременной оплаты труда.

Количество выявленных нарушений оказалось в разы большим — с января по сентябрь 2023 года прокуратура обнаружила более 11 тыс фактов нарушений прав рабочих.

Ранее мы рассказывали о том, как часто сотрудники решаются на отстаивание своих интересов. Выяснилось, что большинство из нас предпочитает действовать «в одиночку».

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#Общество#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Гострудинспекция#Права рабочих
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