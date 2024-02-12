Как часто в Башкирии нарушаются права рабочих?

Большинство фактов нарушения трудового законодательства устанавливается после проверок надзорными органами. Однако в 2022 году с началом СВО защищать свои права работникам стало труднее — правительство России приняло постановление о «моратории» на проверки организаций. Если в 2021 году трудовая инспекция 2 138 проверок, то в 2022 году их количество уменьшилось в 5 раз — проведено 404 выезда. В 2023 году таких было всего 93.