Как часто в Башкирии нарушаются права рабочих?

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В 2023 году в Башкирии выявлены сотни случаев нарушений трудового законодательства. Об этом Mkset.ru узнал из официальных ответов Гострудинспекции и прокуратуры республики.
Ранее мы рассказывали о том, работники каких компаний республики чаще других вынуждены отстаивать свои права с помощью государства. В антирейтинг попали крупная промышленно-строительная группа, федеральная сеть супермаркетов, учреждения здравоохранения.
Большинство фактов нарушения трудового законодательства устанавливается после проверок надзорными органами. Однако в 2022 году с началом СВО защищать свои права работникам стало труднее — правительство России приняло постановление о «моратории» на проверки организаций. Если в 2021 году трудовая инспекция 2 138 проверок, то в 2022 году их количество уменьшилось в 5 раз — проведено 404 выезда. В 2023 году таких было всего 93.
Дело в том, что с марта 2022 года надзорные органы могут проверять работодателей только в случае грубых нарушений трудового законодательства, заслуживающих внимания прокуратуры, а также инцидентов с тяжёлыми травмами и смертью на производстве. Правительство России объясняло такие меры «улучшением делового климата».
Однако даже малое количество проверок выявило большие массивы нарушений. В 2021 году на 2 138 проверок пришлось 2 966 нарушений прав работников, в 2022 году — на 404 проверки 467 нарушений, в 2023 году — на 93 проверки 847 нарушений.
Данные прокуратуры отличаются от информации, представленной трудовой инспекцией. Там за 9 месяцев 2023 года приняли 2 350 обращений трудящихся. В 699 случаях их требования были удовлетворены. Большая часть обращений касалась несвоевременной оплаты труда.
Количество выявленных нарушений оказалось в разы большим — с января по сентябрь 2023 года прокуратура обнаружила более 11 тыс фактов нарушений прав рабочих.
Ранее мы рассказывали о том, как часто сотрудники решаются на отстаивание своих интересов. Выяснилось, что большинство из нас предпочитает действовать «в одиночку».