Детство цвета хаки: Жители Башкирии высказались против военно-патриотического парка

В районном отделе образования Mkset.ru отметили, что филиал «Патриота» должен открыться 1 сентября 2024 года. Летом он будет функционировать как обычный лагерь, но зимой там будут проводиться различного рода мероприятия. На вопрос о том, почему именно «Орлёнок» выбран как место для военно-патриотического парка, нам ответили, что решение основано на удобстве расположения.