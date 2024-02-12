Детство цвета хаки: Жители Башкирии высказались против военно-патриотического парка

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Глава администрации Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов сообщил о передаче в государственную собственность детского лагеря «Орлёнок». По его словам, решение было принято районным советом депутатов. Однако жители района оказались не очень рады такому повороту событий.
31 января Рустам Рахмангулов написал на своей странице, что на базе детского оздоровительного центра (ДОЦ) «Орлёнок» планируется создать филиал республиканского военно-патриотического парка «Патриот» (АНО ДО «Парк „Патриот“ им. Героя РФ Серафимова М. В.). Для этого депутаты проголосовали за передачу лагеря, находящегося посреди соснового бора, в собственность Республики Башкортостан. С проектом деятельности парка выступил гендиректор парк „Патриот“ Александр Старшинин.
Александр Старшинин с 2006 по 2008 гг. возглавлял министерство юстиции Башкортостана. Также он является главой «Дирекции по строительству центра современного искусства» (организация в процессе ликвидации) и общества «Три берега». Ранее возглавлял башкортостанское региональное отделение «Ассоциации юристов России».
На данный момент ДОЦ «Орлёнок», находящийся в деревне Лесной Кордон, что в нескольких километрах от Стерлибашево, оснащён корпусами для проживания, спортивными площадками, футбольным полем, актовым залом, открытой эстрадой, бассейном и душевыми. В настоящее время он является муниципальной собственностью.
О том, что бы сделать из «Орлёнка» базу для филиала парка «Патриот», впервые заговорил Радий Хабиров в августе 2023 года. По мнению главы района Рустама Рахмангулова, лагерь станет «центром военно-патриотического воспитания, рассчитанным на весь юг Башкортостана». К имеющимся сооружениям добавится ещё один корпус, медицинская санитарная часть и столовая будут отремонтированы, отдельные кабинеты будут укомплектованы для обучения детей.
Хоть и Рустам Рахмангулов уверяет, что возможность организации летних смен для детей сохранится, сообщение о переформатировании учреждения вызвали недовольную реакцию граждан.
Так, например, жителей беспокоит, что лагерь не продали и не сдали в аренду, а просто отдали. Другие считают, что «парк никому не нужен», в то время как в лагере отдыхает много детей.
— Почему не спросили у жителей района, молодежи, хотят ли они отдавать свой лагерь, который любят многие, какой он есть? — Гулсара И.
По словам Гулсары И., нынешняя попытка избавиться от лагеря — не первая за последние годы. В 2013 году здание поставили на баланс районной казны.
— Оставьте детям детство! Зачем засорять их мозги войной с самых юных лет? Патриотизм можно закладывать в умы и без этих военно-патриотических лагерей! — Эльвира М.
К слову, из 20 комментариев под постом лишь 2 выражало поддержку решению районных властей.
Жители района решили искать правды в вышестоящих инстанциях. Назир Н. оставил комментарий под записью Радия Хабирова в соцсети «ВКонтакте» с просьбой взять на контроль вопрос о будущем лагере. По его словам, население поставили перед фактом, а вести диалог с гражданами районная администрация не хочет.
— В «Орленке» отдыхали и отдыхают дети района и не только района, но и соседних районов, и даже с Луганской Республики. Депутаты района своим решением просто уничтожают многолетнюю историю лагеря, лишают возможности детского отдыха и оздоровления. — Назир Н.
В районном отделе образования Mkset.ru отметили, что филиал «Патриота» должен открыться 1 сентября 2024 года. Летом он будет функционировать как обычный лагерь, но зимой там будут проводиться различного рода мероприятия. На вопрос о том, почему именно «Орлёнок» выбран как место для военно-патриотического парка, нам ответили, что решение основано на удобстве расположения.