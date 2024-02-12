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Published Сегодня, 13:32

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Baza: В Башкирии «полицейские» похитили мужчину и избили его в подвале

Лже-полицейские похитили мужчину в Башкирии и пытали его — Telegram

12 февраля 2024, 13:32
Фото: 1MI

Baza: В Башкирии «полицейские» похитили мужчину и избили его в подвале

В Башкирии неизвестные похитили 27-летнего мужчину. Они остановили его машину, надев на себя полицейскую форму. Подробности сообщили в Telegram-канале Baza.

Похитители якобы были на Lada Vesta с поддельными госномерами. Вечером 3 февраля они перекрыли проезд для автомобиля потерпевшего из Туймазов. Лица их были скрыты масками, а «задержанному» они представились правоохранителям.

На мужчину надели наручники, вытащили из авто и увезли в подвал соседнего города, пишет канал. По пути его лишили мобильного телефона. В подвале уже начались пытки с помощью молотка, рук и ног. Били настолько сильно, что у потерпевшего якобы оторвалась ушная раковина.

В результате злоумышленники оставили жертву в Октябрьском. Спустя несколько дней на подозреваемых вышли настоящие сотрудники МВД, но один них все еще скрывается.

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#Происшествия#Башкортостан#Полиция#Мвд#Соцсети#Избиение#Нападение#Октябрьский#Туймазы#Марина Шорина
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