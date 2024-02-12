Лже-полицейские похитили мужчину в Башкирии и пытали его — Telegram

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Похитители якобы были на Lada Vesta с поддельными госномерами. Вечером 3 февраля они перекрыли проезд для автомобиля потерпевшего из Туймазов. Лица их были скрыты масками, а «задержанному» они представились правоохранителям.
На мужчину надели наручники, вытащили из авто и увезли в подвал соседнего города, пишет канал. По пути его лишили мобильного телефона. В подвале уже начались пытки с помощью молотка, рук и ног. Били настолько сильно, что у потерпевшего якобы оторвалась ушная раковина.
В результате злоумышленники оставили жертву в Октябрьском. Спустя несколько дней на подозреваемых вышли настоящие сотрудники МВД, но один них все еще скрывается.