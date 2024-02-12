Тысячи обращений, травмы и смерть: чем недовольны работники в Башкирии

Среди районов и городов республики из-за численности населения на первом месте Уфа. Ранжировать остальные муниципалитеты довольно проблемно и не совсем информативно. Дело в том, что обращения граждан обрабатываются по юридическому адресу работодателя, а он может не совпадать с фактическим местом трудовой деятельности. Например, может быть такой случай: сотрудник из Пензы или Оренбурга работает вахтовым методом в Новом Уренгое, но работодатель зарегистрирован в Уфе. Поэтому его обращение будет рассматриваться в Башкирии.