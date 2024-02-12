Тысячи обращений, травмы и смерть: чем недовольны работники в Башкирии

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В условиях кадрового голода задачей работодателей становится не только привлечение новых сотрудников, но и удержание имеющихся работников. В этих условиях последние получают больше возможностей выражать недовольство и заявлять требования.
Мы спросили в прокуратуре и Гострудинспекции о том, как часто работники обращались в инстанции и органы, что являлось причиной недовольства и где бизнес чаще всего нарушал права своих сотрудников.
За неполных 12 месяцев 2023 года в Гострудинспекцию пришло 4092 обращения граждан из-за несоблюдения их законных интересов. По сравнению с прошлым годом их количество снизилось на 12,7% — за весь 2022 год работники жаловались 4 689 раз.
Вопросы оплаты труда занимают половину в сумме жалоб — в этом году из-за недовольства низкой зарплатой или задержками расчётов в трудовую инспекцию пришло 2 070 писем. На втором месте стоят вопросы режима труда и отдыха (221 обращение). В третью очередь работники интересуются порядком увольнения (220 обращений). Недовольство состоянием безопасности на рабочем месте трудящиеся выразили 214 раз.
Большую часть обращений работники подают «в одиночку», за два года лишь 286 раз сотрудники объединялись коллективом для подачи обращений.
Среди районов и городов республики из-за численности населения на первом месте Уфа. Ранжировать остальные муниципалитеты довольно проблемно и не совсем информативно. Дело в том, что обращения граждан обрабатываются по юридическому адресу работодателя, а он может не совпадать с фактическим местом трудовой деятельности. Например, может быть такой случай: сотрудник из Пензы или Оренбурга работает вахтовым методом в Новом Уренгое, но работодатель зарегистрирован в Уфе. Поэтому его обращение будет рассматриваться в Башкирии.
— К нашим коллегам из данного региона может поступить обращение вахтовика из г. Салавата. — Гострудинспекция
Последнюю ситуацию может описать случай недовольства работника из Башкирии, который трудоустроился, к примеру, в «контору» из Бованенково (ЯНАО).
Среди организаций есть свои «анти-лидеры» по нарушению прав рабочих.
Первое место уверенно занимает АО «Акционерная компания „Востокнефтезаводмонтаж“ (АО „АК „ВНЗМ“) с подконтрольными ему фирмами (бенефициаром их является бывший депутат Госсобрания республики Халит Бикмухаметов), такими как „Металлоконструкция-ВНЗМ“, „Уфа-1 ВНЗМ“ и др. Основной деятельностью холдинга является жилое и промышленное строительство. АО „АК „ВНЗМ“ проходит процедуру банкротства, его счета заблокированы, на сегодня в его отношении рассматривается 61 арбитражное дело на 1,1 млрд рублей. За 2 года в трудовую инспекцию поступило 387 обращений по факту задержек заработной платы.
На втором месте — частные охранные предприятия, чьи сотрудники 282 раза жаловались в инспекцию. Основная причина та же — невыплата зарплаты.
Более широкий круг проблем волнует медицинских работников, о чьей участи мы писали осенью. С начала года они 117 раз жаловались на нарушение их прав в разных сферах — стимулирующих выплат, оплаты сверхурочного труда, режима труда и отдыха (в том числе и отпусков), охраны труда (в основном, предоставления спецодежды и средств индивидуальной защиты).
Плохо обстоят дела у работников ЖКХ. Большая часть из 80 жалоб, поступивших от работников ЖЭУ, касается оплаты труда. Кстати, недавно уфимские власти жаловались, что народ не хочет трудиться в коммунальной сфере.
Работники сети магазинов «Магнит» (принадлежит АО «Тандер») 57 раз приходили в надзорный орган с просьбой разобраться с оплатой труда, сложностями при увольнении (работодатель не принимает заявления на увольнение), оплатой больничных.
В 2023 году 33 «челобитной» пришло от сотрудников промышленно-строительной компании «СНЭМА-Сервис» Багаутдинова Альберта (являвшегося главой Федерации башкирско-татарской спортивной борьбы курэш Башкирии и благотворительного фонда «Зелёная планета»).
10 марта 2022 года российское правительство приняло постановление «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». По нему на проверки, которые должны были проводить надзорные органы для выявления и пресечения нарушений, был введён мораторий. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что мораторий призван «улучшить деловой климат в стране».
Для наёмных работников правительственная мера обернулась невозможностью дождаться внеплановых проверок до той поры, пока на рабочем месте не случилось чего-либо вопиющего (например, смерть на производстве или тяжёлая травма) или заслуживающего внимания прокуратуры. Для сравнения, если в 2021 году Гострудинспекция провела 2 138 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства, то в 2022 всего лишь 404. В 2023 году это удавалось сделать ещё реже — лишь 93.
Но даже с такими ограничениями инспекторы выявили сотни нарушений трудового законодательства. В 2021 году пришлось 2 966 нарушений на 2 138 проверок, в 2022 — 467 на 404, в 2023 году — 847 на 93. То есть, если два года назад на одно надзорное мероприятие приходилось 1,39 противозаконных фактов, то в 2023 — 9,11.
Свою статистику предоставила прокуратура. В ведомство за 9 месяцев 2023 года поступило 2 350 жалоб, из которых 699 там посчитали справедливыми. Прокуратура выявила более 11 тыс нарушений трудового законодательства, приведших к мерам прокурорского реагирования.
Нарушения прав работников часто приводят к несчастным случаям. Например, в трудовой инспекции причиной большинства смертей на производстве называют неудовлетворительную организацию работ и нарушение технологического процесса.