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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В 2023 году в Башкирии выявили сотни нарушений трудового права

Тысячи обращений, травмы и смерть: чем недовольны работники в Башкирии

12 февраля 2024, 06:08
Фото: 1MI

В 2023 году в Башкирии выявили сотни нарушений трудового права

Мы выяснили, в каких случаях работники готовы обращаться за защитой их прав и интересов.

В условиях кадрового голода задачей работодателей становится не только привлечение новых сотрудников, но и удержание имеющихся работников. В этих условиях последние получают больше возможностей выражать недовольство и заявлять требования.

Мы спросили в прокуратуре и Гострудинспекции о том, как часто работники обращались в инстанции и органы, что являлось причиной недовольства и где бизнес чаще всего нарушал права своих сотрудников.

«Нету мотива без коллектива…»

За неполных 12 месяцев 2023 года в Гострудинспекцию пришло 4092 обращения граждан из-за несоблюдения их законных интересов. По сравнению с прошлым годом их количество снизилось на 12,7% — за весь 2022 год работники жаловались 4 689 раз.

Вопросы оплаты труда занимают половину в сумме жалоб — в этом году из-за недовольства низкой зарплатой или задержками расчётов в трудовую инспекцию пришло 2 070 писем. На втором месте стоят вопросы режима труда и отдыха (221 обращение). В третью очередь работники интересуются порядком увольнения (220 обращений). Недовольство состоянием безопасности на рабочем месте трудящиеся выразили 214 раз.

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Большую часть обращений работники подают «в одиночку», за два года лишь 286 раз сотрудники объединялись коллективом для подачи обращений.

Среди районов и городов республики из-за численности населения на первом месте Уфа. Ранжировать остальные муниципалитеты довольно проблемно и не совсем информативно. Дело в том, что обращения граждан обрабатываются по юридическому адресу работодателя, а он может не совпадать с фактическим местом трудовой деятельности. Например, может быть такой случай: сотрудник из Пензы или Оренбурга работает вахтовым методом в Новом Уренгое, но работодатель зарегистрирован в Уфе. Поэтому его обращение будет рассматриваться в Башкирии.

— К нашим коллегам из данного региона может поступить обращение вахтовика из г. Салавата. — Гострудинспекция

Последнюю ситуацию может описать случай недовольства работника из Башкирии, который трудоустроился, к примеру, в «контору» из Бованенково (ЯНАО).

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Строительные холдинги и крупная торговая сеть против прав работников

Среди организаций есть свои «анти-лидеры» по нарушению прав рабочих.

Первое место уверенно занимает АО «Акционерная компания „Востокнефтезаводмонтаж“ (АО „АК „ВНЗМ“) с подконтрольными ему фирмами (бенефициаром их является бывший депутат Госсобрания республики Халит Бикмухаметов), такими как „Металлоконструкция-ВНЗМ“, „Уфа-1 ВНЗМ“ и др. Основной деятельностью холдинга является жилое и промышленное строительство. АО „АК „ВНЗМ“ проходит процедуру банкротства, его счета заблокированы, на сегодня в его отношении рассматривается 61 арбитражное дело на 1,1 млрд рублей. За 2 года в трудовую инспекцию поступило 387 обращений по факту задержек заработной платы.

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На втором месте — частные охранные предприятия, чьи сотрудники 282 раза жаловались в инспекцию. Основная причина та же — невыплата зарплаты.

Более широкий круг проблем волнует медицинских работников, о чьей участи мы писали осенью. С начала года они 117 раз жаловались на нарушение их прав в разных сферах — стимулирующих выплат, оплаты сверхурочного труда, режима труда и отдыха (в том числе и отпусков), охраны труда (в основном, предоставления спецодежды и средств индивидуальной защиты).

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Плохо обстоят дела у работников ЖКХ. Большая часть из 80 жалоб, поступивших от работников ЖЭУ, касается оплаты труда. Кстати, недавно уфимские власти жаловались, что народ не хочет трудиться в коммунальной сфере.

Работники сети магазинов «Магнит» (принадлежит АО «Тандер») 57 раз приходили в надзорный орган с просьбой разобраться с оплатой труда, сложностями при увольнении (работодатель не принимает заявления на увольнение), оплатой больничных.

В 2023 году 33 «челобитной» пришло от сотрудников промышленно-строительной компании «СНЭМА-Сервис» Багаутдинова Альберта (являвшегося главой Федерации башкирско-татарской спортивной борьбы курэш Башкирии и благотворительного фонда «Зелёная планета»).

Что значит «мораторий» для рабочих?

10 марта 2022 года российское правительство приняло постановление «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». По нему на проверки, которые должны были проводить надзорные органы для выявления и пресечения нарушений, был введён мораторий. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что мораторий призван «улучшить деловой климат в стране».

Для наёмных работников правительственная мера обернулась невозможностью дождаться внеплановых проверок до той поры, пока на рабочем месте не случилось чего-либо вопиющего (например, смерть на производстве или тяжёлая травма) или заслуживающего внимания прокуратуры. Для сравнения, если в 2021 году Гострудинспекция провела 2 138 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства, то в 2022 всего лишь 404. В 2023 году это удавалось сделать ещё реже — лишь 93.

Но даже с такими ограничениями инспекторы выявили сотни нарушений трудового законодательства. В 2021 году пришлось 2 966 нарушений на 2 138 проверок, в 2022 — 467 на 404, в 2023 году — 847 на 93. То есть, если два года назад на одно надзорное мероприятие приходилось 1,39 противозаконных фактов, то в 2023 — 9,11.

Свою статистику предоставила прокуратура. В ведомство за 9 месяцев 2023 года поступило 2 350 жалоб, из которых 699 там посчитали справедливыми. Прокуратура выявила более 11 тыс нарушений трудового законодательства, приведших к мерам прокурорского реагирования.

Нарушения прав работников часто приводят к несчастным случаям. Например, в трудовой инспекции причиной большинства смертей на производстве называют неудовлетворительную организацию работ и нарушение технологического процесса.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Трудовое право
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