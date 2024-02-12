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Updated Сегодня, 11:18

Бывшего врио мэра ЗАТО Межгорья обвиняют в присвоении бюджетных средств

Бывшего врио мэра закрытого города в Башкирии осудят за присвоение бюджетных средств

12 февраля 2024, 11:15
Фото: 1MI

Бывшего врио мэра ЗАТО Межгорья обвиняют в присвоении бюджетных средств

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Бывший первый заместитель главы администрации Межгорья обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств с использованием своего служебного положения.

Как установлено следствием, обвиняемый в 2021 году злоумышленник, исполнявший на тот момент обязанности мэра, незаконно издал распоряжения о выплате самому себе премий. Их общая сумма составила более 140 тыс. рублей.

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Отмечается, что решения о выдаче премий врио главы города принимает председатель городского совета, который указанных решений не принимал.

В результате противоправных действий чиновника муниципалитету причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Напомним, дело в отношении Калугина о присвоении особо крупной суммы, возбуждено 28 июня. По версии следствия, в 2021 году врио главы Межгорья без законных оснований начислил себе премию в размере 1,2 млн рублей. Решение об этом не было согласовано с местным советом депутатов. Калугина защищают адвокаты Лиана Файзуллина и Артем Фазлетдинов, которые считают, что обвинение, предъявленное чиновнику следствием, необоснованно.

#Общество#Происшествия#Мошенничество#Бюджет#Экономические преступления#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Межгорье
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