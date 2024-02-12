Бывшего врио мэра закрытого города в Башкирии осудят за присвоение бюджетных средств

Напомним, дело в отношении Калугина о присвоении особо крупной суммы, возбуждено 28 июня. По версии следствия, в 2021 году врио главы Межгорья без законных оснований начислил себе премию в размере 1,2 млн рублей. Решение об этом не было согласовано с местным советом депутатов. Калугина защищают адвокаты Лиана Файзуллина и Артем Фазлетдинов, которые считают, что обвинение, предъявленное чиновнику следствием, необоснованно.