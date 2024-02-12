Бывшего врио мэра закрытого города в Башкирии осудят за присвоение бюджетных средств

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Бывший первый заместитель главы администрации Межгорья обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств с использованием своего служебного положения.
Как установлено следствием, обвиняемый в 2021 году злоумышленник, исполнявший на тот момент обязанности мэра, незаконно издал распоряжения о выплате самому себе премий. Их общая сумма составила более 140 тыс. рублей.
Отмечается, что решения о выдаче премий врио главы города принимает председатель городского совета, который указанных решений не принимал.
В результате противоправных действий чиновника муниципалитету причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.
Напомним, дело в отношении Калугина о присвоении особо крупной суммы, возбуждено 28 июня. По версии следствия, в 2021 году врио главы Межгорья без законных оснований начислил себе премию в размере 1,2 млн рублей. Решение об этом не было согласовано с местным советом депутатов. Калугина защищают адвокаты Лиана Файзуллина и Артем Фазлетдинов, которые считают, что обвинение, предъявленное чиновнику следствием, необоснованно.