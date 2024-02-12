mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Самолет, выполнявший рейс Москва — Уфа, прервал взлет

Самолету Москва — Уфа пришлось прервать взлет

12 февраля 2024, 09:58
Фото: 1MI

Самолет, выполнявший рейс Москва — Уфа, прервал взлет

Подробности сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.

Самолет, выполнявший рейс Москва (Шереметьево) — Уфа в воскресенье, 11 февраля, вынужден был прервать взлет.

— Самолет B-737-800, RA-73318, рейс Москва (Шереметьево) — Уфа. Эксплуатант — ООО «Северный Ветер», — отмечает телеграм-канал.

Причина для прерывания взлета стало промедление начала разбега после разрешения на взлет и сокращение интервала эшелонирования с заходящим на посадку воздушнум судном на параллельную взлетно-посадочную полосу.

Сообщается, что позднее самолет освободил полосу самостоятельно. Капитан воздушного судна принял решение о последующем вылете.

Читайте также:
Подавший сигнал бедствия самолет из Уфы вернулся в аэропорт вылета по техпричине«Техническая ошибка»: самолет, летевший в Уфу, совершил аварийную посадку в Тюмени
#Происшествия#Международный аэропорт#Новости Башкирии#Самолет#Азамат Нухов#Задержка самолёта
Подпишитесь
Тысячи обращений, травмы и смерть: чем недовольны работники в Башкирии
Сегодня, 06:08
Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни
Сегодня, 05:36
«Уфаводоканал» прокомментировал смерть слесаря-ремонтника
Сегодня, 05:26
Двое депутатов Курултая Башкирии отправились в зону СВО
Сегодня, 04:35
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни
Сегодня, 03:15
В крупнейшем университете Уфы прокомментировали сообщения о пожаре
9 февраля, 09:29