Самолету Москва — Уфа пришлось прервать взлет

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Самолет, выполнявший рейс Москва (Шереметьево) — Уфа в воскресенье, 11 февраля, вынужден был прервать взлет.
— Самолет B-737-800, RA-73318, рейс Москва (Шереметьево) — Уфа. Эксплуатант — ООО «Северный Ветер», — отмечает телеграм-канал.
Причина для прерывания взлета стало промедление начала разбега после разрешения на взлет и сокращение интервала эшелонирования с заходящим на посадку воздушнум судном на параллельную взлетно-посадочную полосу.
Сообщается, что позднее самолет освободил полосу самостоятельно. Капитан воздушного судна принял решение о последующем вылете.