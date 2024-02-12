Боец из Башкирии получил медаль «Бахмутская мясорубка» и погиб в Африке

Однако в 2022 году парень решил круто поменять свою жизнь, отправившись добровольцем в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» для участия в СВО. По словам «Учалинской газеты», там боец получил медали «За отвагу и мужество», «За взятие Бахмута», «Бахмутская мясорубка» и т. д. В зоне СВО он прослужил до июня 2023 года.