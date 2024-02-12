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Боец из Башкирии, сражавшийся в Бахмуте, погиб в африканской стране

Боец из Башкирии получил медаль «Бахмутская мясорубка» и погиб в Африке

12 февраля 2024, 06:07
Фото: Администрация МР Учалинский район / https://vk.com/uchalyraion

Боец из Башкирии, сражавшийся в Бахмуте, погиб в африканской стране

Мужчина получил высшее образование по специальности «Авиаконструктор», но выбрал путь добровольца.

В Учалинском районе проводили в последний путь Ильнура Рамазанова. Об этом сообщает «Учалинская газета». Мужчина выпустился из крупной гимназии, окончил престижный уфимский вуз, но в 2022 году стал бойцом «Вагнера». Прошлой осенью его отправили в командировку в Республику Мали, где он и погиб.

9 февраля в селе Миндяк Учалинского района похоронили 28-летнего Ильнура Рамазанова. Мужчина родился 27 августа 1995 года. В 2013 году Ильнур выпустился из Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Рами Гарипова в Уфе — одном из крупнейших средних образовательных учреждений республики. После БРГИ №1 им. Р. Гарипова, Ильнур поступил в Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), где и получил высшее образование по специальности «Авиаконструктор».

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Однако в 2022 году парень решил круто поменять свою жизнь, отправившись добровольцем в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» для участия в СВО. По словам «Учалинской газеты», там боец получил медали «За отвагу и мужество», «За взятие Бахмута», «Бахмутская мясорубка» и т. д. В зоне СВО он прослужил до июня 2023 года.

Фото: Администрация МР Учалинский район / https://vk.com/uchalyraion

В октябре прошлого года Ильнура Рамазанова перевели на контрактную службу в западноафриканскую Республику Мали. Там он и погиб, выполняя боевое задание.

Проводы бойца проходили в родном селе Миндяк. В церемонии прощания приняли участие родственники и близкие погибшие, а также глава Миндякского сельсовета Зульфия Ишмаметьева и первый замглавы районной администрации Алик Салахутдинов.

Вчера в соседнем Белорецком районе простились с офицером ВДВ, который закончил Рязанское училище.

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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Учалинский район
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