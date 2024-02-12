Боец из Башкирии получил медаль «Бахмутская мясорубка» и погиб в Африке

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:09
В Учалинском районе проводили в последний путь Ильнура Рамазанова. Об этом сообщает «Учалинская газета». Мужчина выпустился из крупной гимназии, окончил престижный уфимский вуз, но в 2022 году стал бойцом «Вагнера». Прошлой осенью его отправили в командировку в Республику Мали, где он и погиб.
9 февраля в селе Миндяк Учалинского района похоронили 28-летнего Ильнура Рамазанова. Мужчина родился 27 августа 1995 года. В 2013 году Ильнур выпустился из Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Рами Гарипова в Уфе — одном из крупнейших средних образовательных учреждений республики. После БРГИ №1 им. Р. Гарипова, Ильнур поступил в Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), где и получил высшее образование по специальности «Авиаконструктор».
Однако в 2022 году парень решил круто поменять свою жизнь, отправившись добровольцем в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» для участия в СВО. По словам «Учалинской газеты», там боец получил медали «За отвагу и мужество», «За взятие Бахмута», «Бахмутская мясорубка» и т. д. В зоне СВО он прослужил до июня 2023 года.
В октябре прошлого года Ильнура Рамазанова перевели на контрактную службу в западноафриканскую Республику Мали. Там он и погиб, выполняя боевое задание.
Проводы бойца проходили в родном селе Миндяк. В церемонии прощания приняли участие родственники и близкие погибшие, а также глава Миндякского сельсовета Зульфия Ишмаметьева и первый замглавы районной администрации Алик Салахутдинов.
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