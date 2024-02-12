Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни

По итогам 2023 года Башкирия заняла 19 место в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни, набрав 61,5 балла из 100 возможных. Таким образом, за год республика поднялась на одну строчку в рейтинге. В 2022 году Башкирия была на 20 месте с 58,2 баллами.