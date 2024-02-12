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Башкирия заняла 19 место по качеству жизни среди субъектов РФ в 2023 году

Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни

12 февраля 2024, 05:36
Фото: 1MI

Башкирия заняла 19 место по качеству жизни среди субъектов РФ в 2023 году

В 2023 году качество жизни выросло в большинстве российских регионов, следует из данных исследования РИА Новости.

По итогам 2023 года Башкирия заняла 19 место в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни, набрав 61,5 балла из 100 возможных. Таким образом, за год республика поднялась на одну строчку в рейтинге. В 2022 году Башкирия была на 20 месте с 58,2 баллами.

При оценивании регионов по качеству жизни учитывается ряд показателей — уровень доходов населения, занятость жителей и рынок труда, демографическая ситуация, уровень экономического развития, здоровье населения и др.

Среди субъектов Приволжского федерального округа наиболее высокие показатели были зарегистрированы в Татарстане. Соседняя республика набрала 73,7 из 100 возможных, заняв пятое место в рейтинге.

В тройку лидеров традиционно вошли Москва (83,6 балла), Санкт-Петербург (82,3 балла) и Московская область (79,9 балла). Последние места в списке заняли Ингушетия (33,3), Еврейская автономная область (33,2) и республика Тыва (26,5).

#Общество#Рейтинги#Доходы населения#Доходы#Статистика#Здоровье#Рынок труда#Азамат Нухов#Демография#Демографическая ситуация
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