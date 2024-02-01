Массовая миграция из Башкирии, прощание с участниками СВО и снежные барханы в Уфе

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Жители Сипайлово пожаловались на неблагоустроенные дворы и выезды. Выяснилось, что коммунальщики вместо вывоза снега просто сваливали его в кучу. А на въезде в Уфу снежная «шапка» свалилась на крышу автомобиля с кровли надземного перехода. Чиновники, увидев, что службы не справляются с нагрузкой, решили переложить ответственность на граждан — они заявили, что «чистый город — общее дело».
В нескольких районах и городах Башкирии похоронили участников СВО. Большинство погибших мужчин — выходцы из сёл и деревень. Кто-то из них трудился дорожником, кто-то — в горнорудной отрасли, одних призвали по мобилизации, другие пошли на фронт добровольцами. У некоторых из бойцов остались дети.
Тем временем, вслед за естественной убылью населения аналитики зафиксировали и миграционную убыль. Граждане массово покидают сельские районы и города. Но если крупные центры, такие как Уфа и Стерлитамак справляются ситуацией за счёт приезда новых жителей, то почти со всех сельских муниципалитетов люди уезжают. Соотношение прибывших и убывших в республике — отрицательное, по этому показателю мы ухудшили прошлогодние показатели.
Советский районный суд оставил под арестом Руслана Казыханова, советника Радия Хабирова по вопросам науки. Чиновник обвиняется в хищении 18,4 млн рублей, которые должны были пойти на развитие Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В СИЗО Казыханов пробудет до 6 апреля.
Тем временем, в Уфе прошло открытие межвузовского студенческого кампуса. В церемонии дистанционно принял участие Владимир Путин, назвавший столицу Башкирии одним из крупнейших образовательных центров страны. Президент пообещал посетить регион.
Депутат Курултая Яков Кугубаев решил пополнить ряды действующей армии, отправившись на фронт добровольцем. По мнению спикера парламента Константина Толкачёва, это «настоящий мужской поступок истинных патриотов».
В Екатеринбурге начались слушания по делу уфимского «марксистского кружка». Пятерых мужчин обвиняют в подготовке насильственного захвата власти и террористической деятельности. Для этого они якобы проводили обучение, призывали граждан через соцсети к насильственному изменению конституционного строя, вооружались рациями и садовыми лопатками. В числе оказавшихся на скамье подсудимых — бывший депутат Курултая.