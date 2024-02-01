Массовая миграция из Башкирии, прощание с участниками СВО и снежные барханы в Уфе

Тем временем, вслед за естественной убылью населения аналитики зафиксировали и миграционную убыль. Граждане массово покидают сельские районы и города. Но если крупные центры, такие как Уфа и Стерлитамак справляются ситуацией за счёт приезда новых жителей, то почти со всех сельских муниципалитетов люди уезжают. Соотношение прибывших и убывших в республике — отрицательное, по этому показателю мы ухудшили прошлогодние показатели.