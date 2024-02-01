Владимир Путин собирается приехать в Башкирию

Обсуждение открытия Уфимского межвузовского студенческого кампуса проводил дистанционно — по видеосвязи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, заявил, что в республике очень много молодёжи — по этому показателю субъект является лидером в ПФО. Из-за этого в регионе наблюдался недостаток мест в общежитиях.