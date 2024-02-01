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Published Сегодня, 15:59

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Updated Сегодня, 17:10

Владимир Путин пообещал Радию Хабирову приехать в Башкирию

Владимир Путин собирается приехать в Башкирию

1 февраля 2024, 15:59
Фото: 1MI

Владимир Путин пообещал Радию Хабирову приехать в Башкирию

Президент принимал участие в обсуждении строительства студенческого кампуса.

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Башкирию. Своё желание посетить регион он высказал на онлайн-совещании по вопросам развития студенческих кампусов.

Обсуждение открытия Уфимского межвузовского студенческого кампуса проводил дистанционно — по видеосвязи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, заявил, что в республике очень много молодёжи — по этому показателю субъект является лидером в ПФО. Из-за этого в регионе наблюдался недостаток мест в общежитиях.

— Мы хотели в рамках кампуса сделать эталонное пространство для студенческой и научно-образовательной среды и сегодня представляем первую очередь. — Р. Хабиров.

Владимир Путин в ответ назвал город Уфа одним из крупнейших образовательных центров России. По его мнению, в Башкирии «добрая земля и радушные люди», а «республика развивается хорошими темпами».

— Вот здесь только что было сказано, что руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов, аспирантов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается — создать эталонные пространства». — В. Путин.

Президент сказал, что с удовольствием приедет в Башкирию.

#Общество#Уфа#Владимир Путин#Путин#Новости Башкирии#Хабиров#Радий Хабиров#Идэль Гумеров
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