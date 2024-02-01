В Башкирии за год усилилась миграционная убыль населения

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
За 11 месяцев 2023 года миграционная убыль в Башкирии составила 2 452 человека. По этому показателю республика ухудшила значения 2022 года — тогда убыль составила на 3 человек меньше.
С января по ноябрь прошлого года республику покинули 43 891 человек, тогда как год назад таких людей было 46 893 человек. Однако рост миграционной убыли связан с тем, что за год уменьшилось количество людей, приезжающих в Башкирию. Так, если за 11 месяцев 2022 года в регион переехало 44 444 человека, то за такой же период прошлого года — 41 439 человек.
Подавляющее большинство выбывших из республики приходится на другие регионы страны — таких было 34 620 человек с января по ноябрь 2023 года. В другие страны переехало 9 271 человек.
Хуже всего в плане миграции дела обстоят в Мелеузовском районе (миграционная убыль там составила -594 человека), Ишимбайском районе (-573 человека) и Баймакском районе (-550 человек). В абсолютных значениях больше всего людей покинуло Уфу — из столицы Башкирии уехало 28 733 человека, однако это не помешало положительному миграционному балансу (+4 572 человека). На втором месте — Стерлитамак с 5 800 жителями, покинувшими город. Среди сельских районов больше всего людей покинули Уфимский район (3 872 человека) и Иглинский район (2 485 человек). Меньше всего уехавших — из Зилаирского района (533 человека).
Больше всего люди стремятся в Уфу — сюда приехало 33 309 человек. Затем идёт Стерлитамак (7 309 человек), после — Уфимский район.
Лидером по миграционному балансу стала Уфа — прирост составил 4 572 человека. Затем идут Уфимский район (2 276 человек), Стерлитамак (1509 человек), Иглинский район (808 человек), Нефтекамск (483 человека), Октябрьский (311 человек), сельские поселения Туймазинского района (111 человек), Бирск (68 человек), Учалы (51 человек), Бакалинский район (40 человек), рабочий посёлок Чишмы (32 человека).
Недавно стало известно, что по предварительным оценкам население Башкирии к началу 2024 года сократилось на тысячи человек.