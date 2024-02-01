В Башкирии за год усилилась миграционная убыль населения

С января по ноябрь прошлого года республику покинули 43 891 человек, тогда как год назад таких людей было 46 893 человек. Однако рост миграционной убыли связан с тем, что за год уменьшилось количество людей, приезжающих в Башкирию. Так, если за 11 месяцев 2022 года в регион переехало 44 444 человека, то за такой же период прошлого года — 41 439 человек.