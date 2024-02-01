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Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Депутат из Башкирии принял решение отправиться добровольцем на СВО

Депутат Курултая отправится в зону СВО

1 февраля 2024, 05:49
Фото: 1MI

Депутат из Башкирии принял решение отправиться добровольцем на СВО

Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Решение отправиться в зону СВО в качестве добровольца принял депутат Госсобрания Башкирии Яков Кугубаев.

 — Мы гордимся вами, уважаем и поддерживаем ваше решение идти защищать независимость нашей страны и будущее наших детей. Это, безусловно, настоящий мужской поступок истинных патриотов, — высказался об этом председатель Курултая Константин Толкачев.

Напомним, в конце января стало известно, что Депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко также принял решение уйти на СВО.

Отмечается, что вместе с депутатами добровольцами в зону СВО намерены идти и три их помощника. В настоящий момент они проходят предварительную подготовку, идет подбор экипировки. Выезд в зону СВО планируется в первой декаде февраля.

#Политика#Общество#Депутаты#Новости Башкирии#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО#Курултай
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