Депутат Курултая отправится в зону СВО

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:52
Решение отправиться в зону СВО в качестве добровольца принял депутат Госсобрания Башкирии Яков Кугубаев.
— Мы гордимся вами, уважаем и поддерживаем ваше решение идти защищать независимость нашей страны и будущее наших детей. Это, безусловно, настоящий мужской поступок истинных патриотов, — высказался об этом председатель Курултая Константин Толкачев.
Напомним, в конце января стало известно, что Депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко также принял решение уйти на СВО.
Отмечается, что вместе с депутатами добровольцами в зону СВО намерены идти и три их помощника. В настоящий момент они проходят предварительную подготовку, идет подбор экипировки. Выезд в зону СВО планируется в первой декаде февраля.