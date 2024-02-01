В Башкирии похоронили 9 участников СВО

Завтра должно состояться прощание с Арсением Янситовым из деревни Нижнеиванеево. Окончив школу и СПТУ, отслужив в вооружённых силах, мужчина почти 14 лет трудился во благо Балтачевского ДРСУ. Его работа не осталась без внимания — Арсений Янситов удостаивался почётных грамот и благодарственных писем. Поступив в ряд действующей армии, он получил признание и от министерства обороны — его наградили медалями «428 мотострелковый полк» и «За боевые отличия».