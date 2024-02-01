В Башкирии похоронили 9 участников СВО

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 11:43
В боевых действиях в рамках СВО погибло несколько выходцев из районов Башкортостана. Об этом рассказали главы администраций и районные газеты.
Двоих бойцов проводили в последний путь жители Иглинского района. Районные власти сообщили, что на 1 февраля в Районном дворце культуры назначены похороны Артёма Кучеренко из села Урман и Артёма Булякова из села Турбаслы.
Завтра должно состояться прощание с Арсением Янситовым из деревни Нижнеиванеево. Окончив школу и СПТУ, отслужив в вооружённых силах, мужчина почти 14 лет трудился во благо Балтачевского ДРСУ. Его работа не осталась без внимания — Арсений Янситов удостаивался почётных грамот и благодарственных писем. Поступив в ряд действующей армии, он получил признание и от министерства обороны — его наградили медалями «428 мотострелковый полк» и «За боевые отличия».
В том же Балтачевском районе похоронят 27-летнего Эльдара Шарифуллина, жившего в Ханты-Мансийском автономном округе. Его родители родились в деревне Нижнесикиязово Республики Башкортостан. 26 сентября 2022 года он по мобилизации попал в войска, где стал старшим наводчиком гранатомётного взвода. Эльдар Шарифуллин погиб под Авдеевкой.
В селе Красноусольский Гафурийского района 2 февраля проводят в последний путь командира отдельного инженерно-сапёрного батальона, майора Евгения Драгуновского, передаёт районная газета «Звезда». У него остались двое детей. Траурный митинг пройдёт в Районном дворце культуры.
Глава администрации Салаватского района Марс Кашапов рассказал о том, что на СВО погиб уроженец деревни Новосюрюкаево Марсель Ишмухаметов. По словам чиновника, Марсель был «добрым, отзывчивым парнем. На церемонию прощания приехал депутат Курултая Ринат Нагаев. На фронт Марсель Ишмухаметов ушёл добровольцем, посмертно его удостоили орденом Мужества.
Город Кумертау простился с 53-летним Алексеем Скачковым. Мужчина отучился в Уфимском государственном авиационном университете по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». Весной 2023 года он, заключив контракт, отправился в зону боевых действий, где был командиром мотострелкового взвода.
В Хайбуллинском районе попрощались с Александром Рыбальченко. Он родился в деревне Татыр-Узяк в 1991 году. Трудовая деятельность прошла в горнорудных предприятиях района. В прошлом году он заключил контракт с министерством обороны. На СВО он служил стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового отделения. Александр Рыбальченко погиб в районе села Клещеевка под Бахмутом, посмертно удостоен ордена Мужества.
Глава Баймакской районной администрации сегодня сообщил о смерти Ильдуса Магадиева, жителя деревни Кугидель. Мужчина был ветераном Афганской войны. Он был удостоен медали Генерала Шаймуратова. У него осталось 6 детей. Посмертно Ильдуса Магадиева наградили орденами Генерала Шаймуратова и Мужества.