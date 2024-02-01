В Екатеринбурге начались судебные слушания по делу уфимского «марксистского кружка»

Дело о терроризме в отношение пятерых уфимцев было заведено весной 2022 года. В конце марта в квартирах 13 человек, которые приходили на занятия и дискуссии «марксистского кружка», были проведены обыски. Большинство из них было отпущено, однако несколько из них были арестованы и помещены в СИЗО г. Уфы. В их числе — врач-отоларинголог, руководитель кружка Алексей Дмитриев*, депутат Курултая, координатор «Левого фронта» в Башкирии Дмитрий Чувилин*, участник боевых действий на Донбассе Павел Матисов*, участник боевых действий и активист «Левого фронта» Ринат Буркеев*, пенсионер Юрий Ефимов*. На данный момент они все внесены в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.