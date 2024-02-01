В Екатеринбурге начались судебные слушания по делу уфимского «марксистского кружка»

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
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Updated Сегодня, 09:35
В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга 30 января началось слушание по делу «Марксистского кружка» из Уфы. На скамье подсудимых — пятеро мужчин, участвовавших в деятельности левого объединения на базе уфимского музея им. И. В. Сталина. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе.
Дело о терроризме в отношение пятерых уфимцев было заведено весной 2022 года. В конце марта в квартирах 13 человек, которые приходили на занятия и дискуссии «марксистского кружка», были проведены обыски. Большинство из них было отпущено, однако несколько из них были арестованы и помещены в СИЗО г. Уфы. В их числе — врач-отоларинголог, руководитель кружка Алексей Дмитриев*, депутат Курултая, координатор «Левого фронта» в Башкирии Дмитрий Чувилин*, участник боевых действий на Донбассе Павел Матисов*, участник боевых действий и активист «Левого фронта» Ринат Буркеев*, пенсионер Юрий Ефимов*. На данный момент они все внесены в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
По версии следствия, эти люди во время пандемии ковида готовились к вооружённому захвату власти. Для этого они якобы готовили оружие (в числе улик — садовые лопаты), призывали к насильственному изменению конституционного строя, проводили радио-тренировки и организовывали специальные выезды на природу. Следователи считают, что выступления Ефимова на сходах в честь празднования 1 мая содержат призывы к насильственному изменению политического режима.
Пятерым уфимцам вменяют статьи о «приготовлении к преступлению», «насильственном захвате власти», «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности», «организацию и участие в террористическом сообществе», «хищение и вымогательство оружия, совершённое группой лиц», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и другие преступления, прописанные в уголовном кодексе.
В январе 2024 года стало известно, что в оправдании терроризма обвиняется Сергей Удальцов. По мнению самого лидера движения «Левый фронт», поводом для уголовного дела стали посты в социальных сетях в поддержку «уфимской пятёрки».
На данный момент известно, что на первых двух судебных заседаний суд отклонил ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования и возвращении дела на доследование, а также рассмотрении возможности выпустить подсудимых из-под стражи. Обвинение, зачитанное помощником прокурора, было прочитано за одно судебное заседание. Суд отклонил отвод, объявленный защитой представителю обвинения.
На сайте Центрального окружного военного суда говорится, что в судебном заседании на данный момент объявлен перерыв. Следующее должно состояться 4 марта 2024 года.
* — внесены в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму