Скопились барханы: жители Уфы вновь жалуются на уборку снега

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Жители Уфы пожаловались на плохую уборку снега. По словам жителей микрорайона Сипайлово, огромные сугробы скопились на выезде из дворов по улице Баязита Бикбая, 42.
«Понятно, что снег не вывозят, а расталкивают. Но можно же это делать с головой», — пишет автор публикации.
Напомним, ранее о некачественной уборке снега высказался мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По мнению Мавлиева, в городе имеется достаточно техники для обеспечения качественной уборки улиц и придомовых территорий. Он также добавил, что для этих целей можно привлечь арендованную технику и поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега.
Также ранее в ходе оперативного совещания в правительстве глава республики Радий Хабиров отметил рост числа обращений по уборке снега. Наиболее часто на плохую уборку снега жалуются жители Кировского, Советского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов. Хабиров обратился к мэру города Ратмиру Мавлиеву, поручив ему взять ситуацию под личный контроль.