mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Жители Уфы раскритиковали работу управляющей компании

Скопились барханы: жители Уфы вновь жалуются на уборку снега

1 февраля 2024, 06:48
Фото: 1MI

Жители Уфы раскритиковали работу управляющей компании

По их словам, такая ситуация повторяется из года в год.

Жители Уфы пожаловались на плохую уборку снега. По словам жителей микрорайона Сипайлово, огромные сугробы скопились на выезде из дворов по улице Баязита Бикбая, 42.

Фото: БашДТП/ Telegram
«Понятно, что снег не вывозят, а расталкивают. Но можно же это делать с головой», — пишет автор публикации.

Напомним, ранее о некачественной уборке снега высказался мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По мнению Мавлиева, в городе имеется достаточно техники для обеспечения качественной уборки улиц и придомовых территорий. Он также добавил, что для этих целей можно привлечь арендованную технику и поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега.

В Уфе чиновников обвинили в отчете прошлогодними фото за уборку снега
Узнать подробнее

Также ранее в ходе оперативного совещания в правительстве глава республики Радий Хабиров отметил рост числа обращений по уборке снега. Наиболее часто на плохую уборку снега жалуются жители Кировского, Советского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов. Хабиров обратился к мэру города Ратмиру Мавлиеву, поручив ему взять ситуацию под личный контроль.

#Общество#Уфа#Управляющие компании#ЖКХ#ЖКХ Уфы#Снег#Новости Уфы#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
29 января, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
29 января, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
29 января, 03:44
Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
29 января, 06:39
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
29 января, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58