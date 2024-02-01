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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Власти предложили жителям Уфы самим выйти на уборку снега

«Общее дело»: жителям Уфы предложили самим расчистить улицы от снега

1 февраля 2024, 09:15
Фото: 1MI

Власти предложили жителям Уфы самим выйти на уборку снега

О проведении субботников заявили в администрации Калининского района.

В администрации Калининского района уфимцам объявили о проведении акции «Чистый четверг» и «Чистая пятница». В рамках акции жителям района предлагается самостоятельно убрать от снега любой участок на их усмотрение. Мероприятия должны пройти с 1 по 2 февраля.

«Чистый город — общее дело», — говорится в посте администрации в соцсетях.

В комментариях под публикацией многие пользователи выразили негодование от проведения подобных мероприятий.

«Опять всё на горожан хотите свалить? Тогда зачем нам коммунальщики?» — пишет Алесь Б.

Также ряд комментариев включает в себя жалобы на плохую уборку снега в районе и просьбы очистить от снега тротуары и дворы.

Напомним, ранее о некачественной уборке снега высказался мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По мнению Мавлиева, в городе имеется достаточно техники для обеспечения качественной уборки улиц и придомовых территорий. Он также добавил, что для этих целей можно привлечь арендованную технику и поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега.

#Общество#Город#Администрация Уфы#Снег#Уборка снега#Новости Уфы#Азамат Нухов#Калининский район
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