«Общее дело»: жителям Уфы предложили самим расчистить улицы от снега

Напомним, ранее о некачественной уборке снега высказался мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По мнению Мавлиева, в городе имеется достаточно техники для обеспечения качественной уборки улиц и придомовых территорий. Он также добавил, что для этих целей можно привлечь арендованную технику и поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега.