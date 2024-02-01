«Общее дело»: жителям Уфы предложили самим расчистить улицы от снега

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В администрации Калининского района уфимцам объявили о проведении акции «Чистый четверг» и «Чистая пятница». В рамках акции жителям района предлагается самостоятельно убрать от снега любой участок на их усмотрение. Мероприятия должны пройти с 1 по 2 февраля.
«Чистый город — общее дело», — говорится в посте администрации в соцсетях.
В комментариях под публикацией многие пользователи выразили негодование от проведения подобных мероприятий.
«Опять всё на горожан хотите свалить? Тогда зачем нам коммунальщики?» — пишет Алесь Б.
Также ряд комментариев включает в себя жалобы на плохую уборку снега в районе и просьбы очистить от снега тротуары и дворы.
Напомним, ранее о некачественной уборке снега высказался мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По мнению Мавлиева, в городе имеется достаточно техники для обеспечения качественной уборки улиц и придомовых территорий. Он также добавил, что для этих целей можно привлечь арендованную технику и поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега.