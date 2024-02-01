Советник Радия Хабирова по науке Руслан Казыханов останется за решёткой до весны

Напомним, советник Радия Хабирова по вопросам науки обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Будучи гендиректором АНО «Центра науки РБ», Руслан Казыханов заключил с АНО «Управляющая компания НОЦ РБ» контракты на 18,3 млн рублей для «концепции трансформации образовательного „ландшафта“ и мероприятиях „Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня“». Однако работы, прописанные в контракте, не были произведены, а деньги — освоены.