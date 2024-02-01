Советник Радия Хабирова по науке Руслан Казыханов останется за решёткой до весны

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
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Updated Сегодня, 15:00
Советский районный суд оставил Руслана Казыханова под арестом до 6 апреля. Об этом сообщает РБК-Уфа.
Напомним, советник Радия Хабирова по вопросам науки обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Будучи гендиректором АНО «Центра науки РБ», Руслан Казыханов заключил с АНО «Управляющая компания НОЦ РБ» контракты на 18,3 млн рублей для «концепции трансформации образовательного „ландшафта“ и мероприятиях „Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня“». Однако работы, прописанные в контракте, не были произведены, а деньги — освоены.
В декабре 2023 года суд заключил под стражу Казыханова до 6 февраля. Сегодня стало известно, что Советский районный суд Уфы продлил меру пресечения до начала апреля.
21 декабря вышел указ Радия Хабирова об изменениях в составе Наблюдательного совета Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Его место и должность ответственного секретаря в совете заняла Ирина Буренина.