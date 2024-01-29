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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Автор ночного дрифта в центре Уфы извинился на камеру за своё поведение

Уфимский дрифт в центре города привёл к полутора тысячам штрафа

29 января 2024, 14:19
Фото: 1MI

Автор ночного дрифта в центре Уфы извинился на камеру за своё поведение

Инцидент привлёк внимание правоохранителей.

Полиция привлекла к административной ответственности участников ночного дрифта на улице Карла Маркса. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции лишь по видеозаписям в соцсетях смогли узнать о том, как два автомобиля BMW «дрифтовали» в центре Уфы. В это время пассажиры запускали из окон одной из машин фейерверки.

Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
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Резкое маневрирование и хаотичное перестраивание на проезжей части с созданием аварийной ситуации инспекторы назвали грубым нарушением правил дорожного движения. Водитель одной из машин немецкого автопрома не справился с управлением, из-за чего иномарка врезалась в металлическое ограждение. Двадцатипятилетний виновник ДТП привлечён к административной ответственности по статье 12.15 КоАП РФ. По ней автолюбителю грозит штраф до 1500 рублей.

Также телеграм-канал Госавтоинспекции опубликовал видео с извинениями парня за неподобающее поведение на дороге. Водитель сказал, что желание подрифтовать в центре Уфы и запустить фейерверки появилось из-за идеи «снять контент».

— Я полностью осознал свою вину. Это было неправильно. Прошу прощения. Больше такого не повторится.

Сотрудники ГАИ рассказали, что ранее парень привлекался к ответственности за превышение скорости.

#Общество#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Госавтоинспекция
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