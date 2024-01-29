Уфимский дрифт в центре города привёл к полутора тысячам штрафа

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Полиция привлекла к административной ответственности участников ночного дрифта на улице Карла Маркса. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.
Сотрудники полиции лишь по видеозаписям в соцсетях смогли узнать о том, как два автомобиля BMW «дрифтовали» в центре Уфы. В это время пассажиры запускали из окон одной из машин фейерверки.
Резкое маневрирование и хаотичное перестраивание на проезжей части с созданием аварийной ситуации инспекторы назвали грубым нарушением правил дорожного движения. Водитель одной из машин немецкого автопрома не справился с управлением, из-за чего иномарка врезалась в металлическое ограждение. Двадцатипятилетний виновник ДТП привлечён к административной ответственности по статье 12.15 КоАП РФ. По ней автолюбителю грозит штраф до 1500 рублей.
Также телеграм-канал Госавтоинспекции опубликовал видео с извинениями парня за неподобающее поведение на дороге. Водитель сказал, что желание подрифтовать в центре Уфы и запустить фейерверки появилось из-за идеи «снять контент».
— Я полностью осознал свою вину. Это было неправильно. Прошу прощения. Больше такого не повторится.
Сотрудники ГАИ рассказали, что ранее парень привлекался к ответственности за превышение скорости.