mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

25-летний уфимец устроил дрифт с фейерверками, после чего в ДТП

Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка

29 января 2024, 06:39
Фото: 1MI

25-летний уфимец устроил дрифт с фейерверками, после чего в ДТП

Видео публикует телеграм-канал BashDTP.

Двое водителей элитных иномарок в Уфе утроили дрифт с пиротехникой на улице Карла Маркса. В финале опасные маневры привели к ДТП — один из водителей врезался в в металлическое ограждение.

На кадрах распространившегося по соцсетям видео две машины BMW едут друг за другом — водители дрифтуют и выполняют резкие повороты на проезжей части. Более того, из салонов авто одна за другой вылетают вспышки фейерверков. В какой-то момент водитель одного из авто, видимо, не справился с управлением и на большой скорости въехал в металлическую ограду. Автомобиль, следовавший рядом с ним, проехал вперед.

На ситуацию обратил внимание мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

— Вот такой уфимский дрифт! Безусловно, это красиво, когда исполняется на специально оборудованных трассах! В городе такое недопустимо, — написал сити-менеджер в соцсетях.
#Общество#Город#Видео#Башкирия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Транспорт#Мэр Уфы#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
Сегодня, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
Сегодня, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
Сегодня, 03:44
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
Сегодня, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58