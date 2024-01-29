Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Двое водителей элитных иномарок в Уфе утроили дрифт с пиротехникой на улице Карла Маркса. В финале опасные маневры привели к ДТП — один из водителей врезался в в металлическое ограждение.
На кадрах распространившегося по соцсетям видео две машины BMW едут друг за другом — водители дрифтуют и выполняют резкие повороты на проезжей части. Более того, из салонов авто одна за другой вылетают вспышки фейерверков. В какой-то момент водитель одного из авто, видимо, не справился с управлением и на большой скорости въехал в металлическую ограду. Автомобиль, следовавший рядом с ним, проехал вперед.
На ситуацию обратил внимание мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
— Вот такой уфимский дрифт! Безусловно, это красиво, когда исполняется на специально оборудованных трассах! В городе такое недопустимо, — написал сити-менеджер в соцсетях.