Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка

На кадрах распространившегося по соцсетям видео две машины BMW едут друг за другом — водители дрифтуют и выполняют резкие повороты на проезжей части. Более того, из салонов авто одна за другой вылетают вспышки фейерверков. В какой-то момент водитель одного из авто, видимо, не справился с управлением и на большой скорости въехал в металлическую ограду. Автомобиль, следовавший рядом с ним, проехал вперед.